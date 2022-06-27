برلماني: محافظة البحر الأحمر غنية بمواردها من المواد الخام والموقع الإستراتيجي وغيرها من عوامل الجذب

قد طالب أمين سر لجنة الصناعة في مجلس النواب النائب شحاتة أبو زيد، رفع جميع العقبات والمشاكل التي قد تواجه المستثمرين والمصنعين، وذلك في إطار البحث عن إيجاد حل للمشكلات التي قد تواجههم في المنطقة الصناعية، وكذلك لجذب الكثير من الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية، واستكمل أبو زيد أثناء زيارة اللجنة إلى مدينة الغردقة، ولقاء اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بأن ما يخدم الاقتصاد الآن هو السياسة، وأشار أن دعم الصناعة من أولى اهتمامات الدولة المصرية بتلك المرحلة، وأكد شحاتة أبو زيد أن لا مستقبل للصناعة دون وجود خطط أو برامج هادفة عن طريقها يمكن بناء اقتصاد قوي يستطيع مواجهة التحديات.

برلماني: دعم الصناعة من أولويات الدولة المصرية بتلك المرحلة

كما طالب النائب شحاتة أبو زيد أمين سر الصناعة برفع العقبات المواجهة للصناعة وللمستثمرين، وبالأخص أن التوجه الرئاسي يشير إلى مدى أهمية توفير كافة الاحتياجات لدعم القطاع الصناعي، وأشار أبو زيد إلى أن محافظة البحر الأحمر تتمتع بمواردها العديدة من مواد الخام وموقع استراتيجي رائع، وغير ذلك من عوامل الجذب، وفي نفس الإطار أكد عضو لجنة الصناعة النائب عادل عامر بأن الصناعة البنية الأساسية للتنمية الحقيقية، وبهذا فيجب على كافة الوزارات المختصة بالقطاع التعاون فيما بينها من أجل تيسير استخراج تراخيص ورخص التشغيل.

وقد أكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن وجود خريطة صناعية سوف يساعد بشكل كبير بدعم الصناعة الوطنية وكذلك المنتج المحلى بشكل خاص، لذا من الضروري وجود جدول زمنى للخريطة الصناعية، وتحديد جميع الصناعات التي يوجد بها طفرة أو الصناعات الغير موجودة ويتم استيراد منتجاتها بالرغم من تواجد المادة الخام، كما أشار النائب محمد موسى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أيضا، أن وجود قانون مو للصناعة سوف يكون له دور عظيم فى تسريع إصدار التراخيص، ورخص التشغيل وفي أيضا توحيد جهات الاختصاص، التي تعتبر من أكثر المعوقات المواجه للمستثمرين والمصنعين.