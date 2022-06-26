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برلمانيون يبحثون فرص الاستثمار المتاحة في محافظة البحر الأحمر 

عزت محمد

دعا أمين سر لجنة الصناعة في مجلس النواب، النائب شحاتة أبو زيد، إلى تذليل جميع العقبات التى قد تواجه المستثمرين والمصنعين، وذلك بمناقشة جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين والمصنعين في المناطق الصناعية، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في حين أكد عضو اللجنة، النائب محمد حمدى موسى، على ضرورة العمل على وضع خريطة صناعية لاكتشاف الصناعات التى تحقق طفرة كبيرة والتى نعاني من عدم توافرها في السوق المحلي ويتم استيرادها، خاصة الصناعات التى يتوافر لها مواد خام داخل البلاد.

برلمانيون يبحثون فرص الاستثمار المتاحة في محافظة البحر الأحمر 

وفي السياق ذاته، تساءل عضو اللجنة، النائب عادل عامر، عن الدافع الموجود بالمحافظة لجذب المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، بالإضافة للكشف عن الجهات التي تتعاون فى عمليات الحصول على التراخيص ورخص التشغيل، إضافة للمعوقات التى قد تحول دون إقامة بعض الصناعات أو هروب المستثمرين، وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، لبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة والمنطقة الصناعية ومنظومة الترخيص واستخراج رخص التشغيل.

برلمانيون يبحثون فرص الاستثمار المتاحة في محافظة البحر الأحمر 

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ومن جهته، قال اللواء عمرو حنفى: “لدينا مساحة كبيرة من الأراضى تصلح لإنشاء المشروعات من ضمن الحوافز ايضا، بالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة، أما عن خطوط المياه فقد تم إدراجها ضمن خطط الدولة، والغاز موجود، والخامات كلها موجودة في المحافظة”، وجاءت هذه الزيارة الميدانية ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، يضم وفد اللجنه كلا من: النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة، ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة، وشحاته ابوزيد امين سر اللجنة، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران .

عزت محمد

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