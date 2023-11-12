برق وأمطار وسحب منخفضة.. الشتاء يدق أبواب مصر.. هيئة الأرصاد تطلق تحذيرات والمصريون يحتفلون على “فيسبوك”

أصدرت هيئة الأرصاد المصرية تحذيراً من تقلبات جوية متوقعة اليوم الأحد، حيث شهدت بعض المحافظات تكون سحب رعدية، وبرق، وهطول أمطار في الساعات الأخيرة.

صورة ارشيفية لأمطار في مصر - المصدر: اليوم السابع وصدى البلد وتم التعديل بواسطة محرر نجوم مصرية

وأفادت الهيئة بأن حالة الطقس الحالية قد تتسم بظهور شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصةً قرب المسطحات المائية المتجهة من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تحذيرات وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد

وناشدت الهيئة قائدي السيارات بالامتثال لتعليمات المرور عند تأثير الشبورة على الطرق، سواء بفتحها أو إغلاقها، والالتزام بالقيادة في الساعات المحددة.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بالرعد أحيانًا، على مناطق في الصحراء الغربية وشمال الصعيد، مع امتدادها في المساء إلى مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وشددت على وجود نشاط للرياح المرافقة للسحب الرعدية، مما قد يؤدي إلى تشويش الرمال والغبار في بعض مناطق الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن البرق سيظهر في مناطق مختلفة من الدلتا، خاصةً في محافظات المنوفية والشرقية والدقهلية، وقد تترافق هذه الظاهرة بهطول أمطار متفاوتة الشدة تختلف شدتها من منطقة لأخرى.

قبل أيام، أطلقت هيئة الأرصاد تحذيراً من احتمالية حدوث سيول جديدة قد تؤثر في عدة مناطق في مصر، وذلك بعد ظهور صور للأقمار الصناعية تشير إلى ذلك.



وسبق أن ضربت السيول مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، حيث أغرقت الطرق وقطعت طريقًا رئيسيًا يربطها بمحافظة قنا، متسببة في تعطيل حركة المرور وإغلاق الطريق.



الجدير بالذكر أن المدن الساحلية في مصر تنال النصيب الأكبر في كل عام من الأمطار الغزيرة والسيول، وبالأخص مدينة الإسكندرية التي تمتلئ مواقع التواصل الإجتماعي بصورها وهي غارقة في مياه الأمطار.

وعلى الرغم من أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقوم بعمل تقارير مستمرة يومياً عن حالة الطقس في مصر، إلا أن الإهتمام بتقاريرها يزداد في فصل الشتاء، حيث يحتاج المواطنون بصفحة يومية إلى معرفة حالة الطقس وتوقعات سقوط الأمطار في البلاد لليوم التالي.

المصريون يحتفلون بدخول فصل الشتاء

وكعادة المصريون، شعبٌ محب للمرح والفكاهة، فقد إمتلأت مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقات المصريين الذين قالوا إنهم في إنتظار فصل الشتاء بفارغ الصبر، وذلك بسبب شدة حرارة فصل الصيف في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مناخ جمهورية مصر العربية يمتاز على العموم بطابع صحراوي حار، حيث يكون جافاً للغاية في مختلف مناطق البلاد باستثناء الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، الذي يستقبل الأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، وبالإضافة إلى قلة كميات الأمطار، تعد الحرارة العالية خلال أشهر الصيف خاصةً سمة بارزة في الطقس المصري، الأمر الذي يبرر تفضيل غالبية المصريين لفصل الشتاء عن الصيف.