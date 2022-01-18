برد وامطار ورياح.. الارصاد توضح حالة الطقس غدا الاربعاء

مازال يتابع الالاف من المواطنين حالة الطقس، خاصة بعد الموجة الباردة التي تضرب البلاد وكل المحافظات حاليا، حيث تشهد مصر حاليا حالة من الطقس البارد نهارا شديد البرودة ليلا، وذلك نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض جوي، مما جعلها تناشد المواطنين بضرورة ارتداء الملايس الشتوية الثقيلة وعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.

حالة الطقس غدا الاربعاء

وتوقع خبراء الارصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الاربعاء بارجة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نتيجة لاستمرار انخفاض درجات الحرارة، على أن يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، فيما قد يصل الطقس إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأضافت الهيئة أن غدا الاربعاء سيشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة، وطالبت الهيئة ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والحرص على تناول المشروبات الدافئة والابتعاد عن تناول المثلجات.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

والآن مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاربعاء على كل المحافظات: