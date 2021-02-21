براءة رانيا يوسف من تهمة ازدراء الأديان

بواسطة أسامة مقلد

قضت محكمة الجنح اليوم الأحد، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، من تهمة ازدراء الأديان، وتم تأجيل دعوى أخرى لجلسة 28 فبراير الجاري.

براءة رانيا يوسف من تهمة ازدراء الأديان 1 21/2/2021 - 2:11 م

ووجهت لرانيا، تهم ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح، ونشر بيانات كاذبة، وإفساد الذوق العام، بالإضافة إلى إزدراء الأديان.

جاء ذلك على خلفية ظهورها مع المذيع نزار الفارس في برنامجه “مع الفارس”، وأدلت من خلاله رانيا يوسف تصريحات جريئة، مما جعل المحامي أشرف ناجي، يتقدم ببلاغ ضدها.

وكانت نيابة جنح قصر النيل، قد حددت في منتصف يناير الماضي، جلسة الأحد الموافق 21 فبراير لنظر محاكمة رانيا يوسف، بسبب تصريحاتها الأخيرة التي أثارت جدلًا كبيرًا.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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