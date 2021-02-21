براءة رانيا يوسف من تهمة ازدراء الأديان

قضت محكمة الجنح اليوم الأحد، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، من تهمة ازدراء الأديان، وتم تأجيل دعوى أخرى لجلسة 28 فبراير الجاري.

ووجهت لرانيا، تهم ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح، ونشر بيانات كاذبة، وإفساد الذوق العام، بالإضافة إلى إزدراء الأديان.

جاء ذلك على خلفية ظهورها مع المذيع نزار الفارس في برنامجه “مع الفارس”، وأدلت من خلاله رانيا يوسف تصريحات جريئة، مما جعل المحامي أشرف ناجي، يتقدم ببلاغ ضدها.

وكانت نيابة جنح قصر النيل، قد حددت في منتصف يناير الماضي، جلسة الأحد الموافق 21 فبراير لنظر محاكمة رانيا يوسف، بسبب تصريحاتها الأخيرة التي أثارت جدلًا كبيرًا.