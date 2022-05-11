“بدون ضامن” قرض شخصي من تطبيق ايزي كريدت Easy Credit بخطوات بسيطة

تطبيق إيزي كريدت Easy Credit هو أحد حلول التمويل التي تقدم إلى العملاء قروض شخصية تصل إلى ثلاث آلاف جنيها مصريا بخطوات ميسرة وبدون الحاجة إلى توفر ضامن للموافقة على طلب التمويل، ويعتبر التطبيق من أهم مصادر التمويل بالنسبة للشباب والأشخاص الذين يريدون تمويل مشروع صغير أو يريدون تمويل سريع بإجراءات غير معقدة ونسبة فائدة غير كبيرة، وإليكم أهم مميزات قرض ايزي كريدت ورابط التحميل، بالإضافة إلى خطوات تقديم طلب الحصول على قرض.

مميزات قرض ايزي كريديت Easy Credit

يمكن للعميل الاستفادة بالعديد من المميزات من تطبيق ايزي كريدت في حالة توافر الشروط المطلوبة للحصول على التمويل وأهمها وجود مصدر دخل شهري، وفي النقاط التالية نوضح لكم أهم مميزات التطبيق:

يمكنك الحصول على مبالغ تمويل تبدأ من 100 جنيه مصري إلى 3000 حنيه مصري كحد أقصى.

الحصول على مبلغ التمويل لا يتطلب وجود ضامن.

يمكنك تقسيط المبلغ الذي تم اقتراضه على فترة سداد تصل إلى 12 شهر.

جميع الخدمات المقدمة من إيزي كريديت تتمتع بالمصداقية والأمان.

طريقة الحصول على قرض ايزي كريديت

يمكن بخطوات سهلة جدا الحصول على قرض شخصي من تطبيق ايزي كريدت، وذلك على النحو التالي: