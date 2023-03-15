“بداية من شهر أبريل”.. بشرى سارة من النواب بشأن صرف العلاوة الدورية وزيادة المعاشات

عقد إجتماع برئاسة السيد ” عادل عبد الفضيل ” اليوم الإربعاء الموافق يوم 15 من شهر مارس الجاري لعام 2023، بالتزامن مع لجنة القوى العامة العاملة بمجلس النواب، فيما شهد الإجتماع الموافقة على مشروع تعجيل موعد إستحقاق العلاوة الدورية الخاصة بالعاملين بجهات الدولة وجاء ذلك وفقاء لما ورد في قانون الخدمة المدنية، بجانب أيضًا يتم صرف منح علاوة خاصة الخاصة بغير المخاطبين بالدولة بجانب أيضًا زيادة الحافز للعاملين بالدولة، فيما قد شهدت الفترة الأخيرة العديد من التسأولات من جانب المواطنين أصحاب المعاشات حول موعد صرف الزيادة المعاشات بشكل عام، على أن يكون موعد تطبيق الزيادة بداية من أول شهر أبريل القادم لعام 2023.

قوى عاملة النواب توافق على مشروع قانون تعجيل موعد العلاوة الدورية للموظفين

وطبقًا لقانون الخدمة المدنية يبدا صرف الزيادة الجديدة الخاصة بإصحاب المعاشات بدايةً من شهر ابريل المقبل، بجانب أيضًا يتم صرف العلاوات الخاصة بالعاملين التي قد تصل قيمتها المادية نحو 1000 جنيه لكل عامل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إما بالنسبة إلى رفع الحد الأدنى الأجور فقد تسأل أيضًا عدد كبير من جانب الموظفين عبر مواقع التواصل الأجتماعي خلال الفترة الأخيرة، على أن يكون راتب الموظف للدرجة السادسة يصل إلى 3500 جنيه خلال الشهر الواحد، إما بالنسبة إلى راتب الموظف بالدرجة الخامسة يصل راتبه الشهري نحو 5000 جنيه وذلك بعد تطبيق القرار، إضافةً إلى ذلك أيضًا يتم رفع الحد الأدنى لكل من حاصل على درجة الماجيستير والدكتوراه، بجانب أيضًا يتم زيادة المعاشات نحو 15 % من قيمتها الأساسية، إما بالنسبة إلى رفع قيمة برنامج تكافل وكرامة بنسبة قد تصل إلى 25 %.