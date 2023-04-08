بداية قوية ومثيرة في تحت الوصاية لـ منى زكى في أولى حلقاته 

بدأت الأحداث في مسلسل تحت الوصاية بقوة ملحوظة، كما كان متوقعًا من النجمة الكبيرة منى زكى، حيث تم وضع العمل تحت الميكروسكوب بسبب إطلالتها الجريئة في برومو المسلسل، والتي أثارت جدلًا كبيرًا، وبالنسبة لي، فإن هذا لصالح المسلسل، كما أن عودتها بعد غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي وتقديمها لعبة نيوتن، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، يعكس التأني في اختيار منى لأدوارها.

مسلسل تحت الوصاية 2023

يجمع مسلسل تحت الوصاية بين العناصر الفنية المميزة وأثبت تميزه منذ البداية، حيث يتخلله حالة من الخوف والغموض التي تحيط بشخصية “حنان” التي تؤديها منى زكى، وقد ظهرت هذه الشخصية بشكل قوي في بداية الأحداث من خلال محاولاتها المستمرة لإسكات ابنها عندما يحاول الحديث عن حياتهم قبل وصولهم إلى دمياط.

وتميزت حلقة الافتتاح من مسلسل “تحت الوصاية” بظهور الشخصية الرئيسية صالح، التي تجسدها النجم دياب، بقوة وحماسة، مما يشير إلى وجود مشاكل كبيرة في القصة، والتي بدأت بفعل فعل حنان، الشخصية التي تؤدي دورها منى زكي، بعد أن “أخذت” المركب الخاص بزوجها المتوفى دون اتفاق مع عائلته.

أحداث المسلسل وتصويره

ويحمل التصوير السينمائي الخاص بالعمل توقيع بيشوى روزفلت، ويتميز بالموسيقى التصويرية للفنانة السورية ليال وصفة، التي تحمل طابعاً هادئاً ومشوقاً في نفس الوقت، مما أضفى على الحلقة الأولى من المسلسل رؤية خاصة، وأعطى انطباعاً قوياً عن مشاعر الشخصيات.

تتكون قصة المسلسل من 15 حلقة اجتماعية، وتدور حول حنان، الربة المنزلية والأم لطفلة رضيعة وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وتبدأ الأحداث في مدينة الإسكندرية حيث تعيش مع زوجها عادل الذي يعمل في مهنة الصيد، وتتحول حياتها رأساً على عقب بعد وفاة زوجها ومواجهتها للمشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها.

وتضطر حنان لاتخاذ خطوات غير متوقعة والانتقال إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها والعمل في صيد الأسماك ورئاسة مركب الصيد بين الرجال.