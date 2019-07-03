بدء صرف معاشات شهر يوليو 2019 مع الزيادات الجديدة بحد أدنى 15%

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر منذ بداية أول شهر يوليو الحالي يوم الإثنين الماضي في صرف المعاشات التقاعدية لأصحابها، مع تطبيق الزيادة الجديدة المستحقة، وقد نشر قانون رفع المعاشات في الجريدة الرسمية وأصبح ساري وواجب النفاذ، في سبيل اتجاه الدولة لدعم محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، لمواجهة بعض التضخم وارتفاع الأسعار الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذ حالياً.

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2019

تصرف المعاشات في مصر وفق مواعيد خاصة، وذلك حتى لا يحدث ضغط أو ازدحام على جميع منافذ الصرف من قبل مستحقي المعاش في وقت واحد، حيث توجد عدة منافذ لصرف المعاشات وهي:

منافذ الصرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبدأ الصرف فيها منذ أول يوم في شهر يوليو الجاري.

المعاشات المحولة لمنافذ هيئة البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي وتصرف بداية من يوم 5 في الشهر، ولكن تم تقديم هذا الموعد استثنائياً لتصرف يوم الخميس المقبل الموافق 4 يوليو 2019.

جميع ماكينات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

زيادة المعاشات في مصر

صدر القانون رقم 74 لسنة 2019 ونشر في الجريدة الرسمية، وقد اختص هذا القانون بتحديد نسب الزيادات في المعاشات المصرية؛ حيث وضع حد أدنى للزيادة في قيمة المعاش بنسبة 15%، على ألا تقل تلك النسبة بشكل عام عن 150 جنيه، كما حدد القانون حد أدنى للمعاش ليصل إلى 900 جنيه، والذي كان مقرراً وفق وقت سابق بقيمة 750 جنيه مصري.