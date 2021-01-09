بخُطوات بسيطة.. طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

يبحث الكثير من المصريين، عن طريقة إضافة المواليد على البطاقات التموينية في العام الجديد، وذلك للاستفادة من الدعم على الخُبز وباقي السلع التموينية لجميع أفراد الأسرة، حيث أتاحت وزارة التموين، إضافة المواليد من سنتين وحتى 16 عامًا وذلك عبر موقعها الإلكتروني بعد فتح باب التسجيل بشكل رسمي، عقب استبعاد الغير مستحقّين للحصول على الدعم، في إطار خطوات وصول الدعم إلى مُستحقّيه.

خطوات التسجيل

وأتاحت الوزارة خدمة إضافة المواليد بطريقة إلكترونية، وذلك من خلال الدخول إلى موقعها عبر الإنترنت وهو (tamwin.com.eg)، وبعد ذلك ستظهر صفحة أمامك اختر منها إضافة المواليد ثم اختيار البطاقة الذكية، وبعد ذلك قم باختيار اسم المحافظة ثم المدينة التي تتبع لها، وبعد ذلك قُم باختيار مكتب التموين الذي تتبع له، واسم البدال «وفي حالة عدم معرفة اسم التاجر اتصل بالرقم 19765»، ثُمّ قُم بإدخال رقم بطاقة التموين، وأخيرًا عليك الضغط على زر استكمال حتى يتم إضافة المواليد الجُدُد.

إضافة المواليد بالطريقة التقليدية

ويُمكن أيضًا إضافة المواليد الجُدُد بالطريقة التقليدية، عبر الذهاب مُباشرة إلى مكتب التموين التابع له، وملء استمارة إضافة المواليد بعد الحصول عليها من المكتب مع توفير بعض المُستندات الخاصة بمُقدّم الطلب، ونستعرضها معكم فيما يلي:

بطاقة الرقم القومي الخاصة بمُقدّم طلب الإضافة «مالك البطاقة التموينية».

شهادة مفردات الراتب والتي توضّح دخل مُقدّم الطلب.

شهادات الميلاد الخاصة بالمواليد الجُدُد «بحد أقصى ثلاث أفراد».

يُذكر أنّ الدعم المُقدّم من قبل الحكومة لوزارة التموين، يبلغ حوالي 84.5 مليار جنيه في موازنة عام 2020-2021، حيث شهد تراجعًا بقيمة 4.5 مليار جنيه مُقارنة بالعام السابق والذي بلغت ميزانية وزارة التموين فيه حوالي 89 مليار جنيه بحسب مصادر حكومية رسمية.

وتراجع الدعم المُخصّص للتموين، بسبب تنقية البطاقات التموينية وتوجيه الدعم إلى مُستحقّيه، بجانب انخفاض أسعار السلع المطروحة على المُقرّرات التموينية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج وتوريد المحاصيل المُخصّصة بتدبير احتياجات المواطنين في مُختلف أرجاء المعمورة.