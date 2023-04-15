بخاف من الفشل.. أول تعليق من محمد محيي على رفضه فكرة الزواج

علّق الفنان محمد محيي على سبب رفضه لفكرة الزواج حتى الآن، وذلك خلال حواره في برنامج حبر سري المُذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس.

سبب عدم زواج محمد محيي حتى الآن

يقول الفنان محمد محيي إنه كلما كبر سنه كلما زاد خوفه من الفشل في هذا التوقيت لأن الحياة أصبحت صعبة جدًا، مؤكدًا أنه لا يرفض فكرة الزواج.

معنديش عقدة من الستات

قال الفنان محمد محيي إنه لا يرفض فكرة الزواج، مضيفًا: معنديش عقدة من الستات وأحب اتجوز، وإن شاء الله يكون عن قريب.

وأضاف: مهم أني اتجوز بس ممكن ساعات أخاف، ولم اتجوز بالسر إطلاقا بس كان عندي قصص حب ووصلت لأبعد مدى للخطوبة في عام 2005 واقتراب الزواج ولكن محصلش نصيب ومكملناش وبعد كدة كله بقي في خوف وتأجيل.

مصطفى كامل هيجيب حق الموسيقيين

قال الفنانة محمد محيي، أنه لم يشارك في التصويت على آخر انتخابات بنقابة الموسيقيين، منوهًا بأنه حال حضوره كان سيصوت للمطرب مصطفى كامل، حيث إنه إضافة للنقابة وللكثير من الموسيقيين.

وأوضح محمد محيي، أن الفنان مصطفى كامل شخص إداري جيد جدًا، ويدير نفسه بشكل جيد ولذلك سيدير النقابة بشكل جيد، كما انه عشرة العمر له.

هاني شاكر قيمة كبيرة للمنصب.. لكن مصطفى كامل فاهم الدهاليز أكتر

وتابع: “هاني شاكر قيمة كبيرة للمنصب.. مصطفى كامل فاهم في الإدارة والدهاليز أكتر.. مصطفى هيجيب حق الموسيقيين”، منوهًا بأن هاني شاكر ظلم نفسه مع مطربي المهرجانات والراب، وكان لابد أن يكون هناك مساحة حرية واتفاق بينهما.