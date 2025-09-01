بحضور مايا مرسي.. افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالإسكندرية كأول فرع خارج العاصمة

افتتحت، اليوم الإثنين، الموافق 1 سبتمبر 2025، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أول فرع للمجلس القومي للأمومة والطفولة بمحافظة الإسكندرية، وذلك من أجل تعزيز وصول الخدمات بشكل أكثر فاعلية للأسر والأطفال، بالإضافة إلى تعزيز الوعي وتطوير البرامج والسياسات التي تناسب احتياجات أهالي الإسكندرية.

جاء ذلك في حضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة ناتاليا روسي ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، والدكتور محمد الجوهري، رئيس جامعة برج البرج التكنولوجية، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة الدكتورة أميمة الشيخ مقررة فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالإسكندرية، والدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومحافظ سوهاج الأسبق الدكتور أيمن عبدالمنعم، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

الطفل المصري أمانة في أعناقنا جميعا

وتوجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بداية كلمتها بالشكر إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على الدعم والتسهيلات التي تم تقديمها من أجل إتاحة المكان المناسب لإنشاء فرع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالإسكندرية.

وأشارت السنباطي إلى أن هذا الافتتاح يأتي امتدادا لرسالة المجلس القومي للطفولة والأمومة في الوصول إلى كل طفل وطفلة في جميع أنحاء مصر من الشمال إلى الجنوب، ليكون المجلس قريبا من واقعهم واحتياجاتهم، وشريك فعال في حماية ورعاية أبنائها.

وأكدت السنباطي على أن افتتاح هذا الفرع يتسق مع صحيح القانون الذي صدر عام 2023، والذي أتاح إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات.

وذكرت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة “أن الجميع يتطلع إلى أن يكون الفرع الجديد نموذا للتكامل بين الجهود المبذولة من أجل الطفل المصري الذي هو أمانة في أعناقنا”.

درع المجلس

وفي نهاية كلمتها، أهدت الدكتورة سحر السنباطي درع المجلس إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والسيدة ناتاليا روسي، ممثلة منظمة اليونيسيف في مصر، وذلك تقديرا للجهود المبذولة منهم من أجل دعم حقوق الطفل.

كما أهدت مقررة فرع الإسكندرية، الدكتورة أميمة الشيخ، درعا للدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديرا لجهودها في رعاية ودعم حقوق الطفل.