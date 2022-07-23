بتوجيهات من محافظ الشرقية.. مراكز ومدن المحافظة تشهد حملات إزالة ورفع للإعلانات واللوحات الغير مرخصة

وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لرفع وإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة الغير حاصلة على تراخيص قانونية لرفعها في الشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع الحرص على فرض سيادة القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، على خلفية إعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المراكز والمدن والأحياء.

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ أكدت الأستاذ هبة عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بديوان عام المحافظة، أنه تم تنظيم حملات بالفعل إزالة الإعلانات واللوحات التي لا يملك أسيادها تراخيص قانونية، مشيرة إلى أن الحملات التي تم تنظيمها قامت بالمرور على الكثير من شوارع المدن والأحياء، ووصل إجمالي ما تم إزالته ورفعه 130 إعلان خلال أسبوع واحد فقط، وتشمل 25 إعلان بحي أول الزقازيق و 19 إعلان بمدينة الزقازيق و 13 إعلان بمدينة منيا القمح و 11 إعلان بمدينة الحسينية و 10 إعلانات بمدينة كفر صقر و 9 إعلانات بمدينة أولاد صقر و13 إعلان بمدينة أبو كبير، و 8 إعلانات بمدينة ديرب نجم، وأكدت الأستاذة هبة عبد التواب مدير إدارة الإعلانات أن أعمال الإزالة تأتي تنفيذاً لخطة المحافظة التي تسعى للحفاظ على الذوق العام والوجه الحضاري والجمالي لجميع المراكز والمدن.

من جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب على ضرورة الاستمرار في أعمال إزالة ورفع الإعلانات الغير مرخصة وتكثيف تلك الحملات الميدانية على أمل الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي لجميع المراكز والمدن والأحياء.