بتوجيهات من محافظ الشرقية.. مديرية التموين تشكل حملة تفتيشية تموينية بإحدى قرى مدينة الزقازيق

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مؤخراً الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالمحافظة، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية الرقابية التموينية على الأنشطة التجارية بالأسواق المحلية، على خلفية ضبط الأسواق ومكافحة جشع التجار وظاهرة الغلاء والتزام أصحاب المحال التجارية بالأسعار المخصصة للمنتجات المعروضة للمواطنين، والتأكد من جودة المنتجات ومدى صلاحيتها ومدى تطابقها وموافقتها مع الاشتراطات الصحية والتموينية والبيئية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسواق المحلية.

وجه محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن بضرورة التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري والجهات الرقابية من أجل تنظيم وتكثيف الحملات التفتيشية الرقابية التموينية، وتكثيف المرور الميداني بجميع أنحاء المحافظة، لمراجعة التراخيص الخاصة بالمحال التجارية والتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة أمام المواطنين وجودتها، والحرص على وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أكدت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل حملة تموينية بقيادة المهندس عبد الباسط عبد المنعم وكيل المديرية، برفقة الأستاذ محمد سعد مدير الرقابة التموينية والمهندس سعيد عطية مدير إدارة صيانة الحبوب، وكذلك الأستاذ هاني محمود جادالله رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل الحملة التفتيشية على الفور بعد أن تلقت المديرية شكوى من أحد المواطنين تفيد بوجود مخبز يتلاعب في الدقيق ويقوم بصرف السلع التموينية في إحدى قرى مدينة الزقازيق.

أكدت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن الحملة تحركت على الفور بعد تلقي الشكوى، وبناء على ذلك أسفرت أعمال الحملة عن ضبط كمية من الدقيق، وكذلك عدد 30 كرتونة زيت تمويني و300 كجم من السكر التمويني، و40 كجم مكرونة و200 علبة جبنة، وبناء على هذه السلع التموينية التي تم ضبطها تم تحرير محضر جنح رقم 3512 لسنة 2024 ضد صاحب المخبز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين معه أيضا.