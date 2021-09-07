بتوجيهات من محافظ الشرقية.. حملات رقابة الأسواق تضبط 22 طن دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالأسواق السوداء

في ظل انشغال المواطنين بصرف السلع التموينية بالأسواق المختلفة داخل محافظة الشرقية من الأماكن المخصصة لصرف السلع التموينية، وانشغال الجهات المعنية بإعداد وتأهيل السلع التموينية ليتم صرفها للمواطنين بشكل منتظم، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية داخل المحافظة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، وتم تطبيق الحملات التفتيشية المفاجأة بالتعاون مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة بهدف ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة “الغش التجاري”، وبالفعل حققت الحملات التفتيشية الخاصة برقابة الأسواق نجاح كبير وملحوظ بعد أن قامت بضبط 22 طن دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالأسواق السوداء، وكانت هذه الواقعة اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر، كما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن هذه الواقعة بشكل رسمي، إضافة إلى ذلك انتشر خبر الواقعة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك الذي يضم الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، ولمزيد من تفاصيل الواقعة تابعو معنا.

تم التأكيد من قبل الحملات التفتيشية التابعة لوزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه تم ضبط 22 طن دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء، كما تم تحرير 3628 محضراً اليوم الثلاثاء ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين لضوابط الأسواق بمختلف المحافظة، وفي شهر أغسطس الماضي شنت الإدارات التموينية المختلفة حملات مفاجئة لضبط ومراقبة الأسواق، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 3628 محضراً متنوعاً من ضمنها محاضر للمخابز البلدية والسياحية فيما يخص نقص وزن رغيف الخبز، وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، وكانت هناك أيضا الكثير من المخابز التي تعمل بدون ترخيص ولكن تم ضبطها أيضامن قبل الجهات المختصة.

ومن جانبها أوضحت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 22 طن و600 كيلو دقيق مدعم، و5 طن و625 كيلو ملح و1500 كرتونة سناكس، و17 طن مخلل و2طن مكرونة، و296 كيلو جبنة، و200 كيلو شوكولاتة، و250 كيلو لحوم و2 طن و335 كيلو سكر، و10 شيكارة من الردة جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأكدت وكيلة وزارة التموين أيضا أنه تم ضبط 390 شيكارة أعلاف، و230 كيلو صابون و100 لتر ماء مقطر، جمعهم سلع مجهولة المصدر أيضا، وتم ضبطها قبل بيعها بالأسواق.

وصرحت الجهات المعنية بمحافظة الشرقية أن مديرية التموين مستمرة في شن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنح احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.