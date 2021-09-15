بتوجيهات من محافظ الشرقية.. حملات تفتيش ورقابة الأسواق تنجح في ضبط الكثير من المخالفين بجميع أنحاء المحافظة

قامت الجهات المعنية بمحافظة الشرقية برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مؤخراً بتنظيم حملات تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات التي يجب أن تتوافق مع المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة “الزقازيق، بلبيس، العشار من رمضان، كفر صقر”.

وقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مؤخراً الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، وذلك للتأكد من صلاحية المعروضات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وكذلك التأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وبالفعل حققت توجيهات الدكتور ممدوح غراب نجاح كبير بجميع أنحاء المحافظة، حيث قامت حملة إدارة تموين كفر صقر بقيادة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة بتحرير محضر برقم 1853 جنح طوارئ أمن دولة، وذلك لحيازة زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 175 كرتونة زيت بإجمالي 2100 عبوة زيت طعام مجهول المصدر وتم عرض ذلك على النيابة العامة.

كما قامت حملة إدارة تموين بلبيس برئاسة أبو طالب علي مدير الإدارة بتحرير المحضر رقم 19442 ضد مدير مصنع لتصنيع أدوات صحية بدون ترخيص واستخدامه لمواد تصنيع بدون فواتير أو حتى مستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على الكثير من الأدوات والمواد من ضمنها “3 طن بودرة كالسيوم”، وفي الجانب الآخر قامت الحملة بالمرور على المخابز بنطاق المركز وتم تحرير محاضر ضد أصحاب العديد من المخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، بالإضافة إلى إنتاج خبز وزنه غير مطابق للمعايير.

وقامت حملة إدارة تموين العاشر من رمضان بقيادة أحمد إبراهيم مدير الإدارة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع اللحوم والدواجن لوجود شرائح دجاج المخلي مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 40 كيلو شرائح دجاج المخلي مجهول المصدر على ذمة المحضر، إضافة إلى ذلك تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية لإدارته النشاط بدون عمل أي تراخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على عدد 2 شيكارة دقيق فاخر على ذمة المحضر.