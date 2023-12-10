بتر قدم المخرج أحمد البدري

أعلن الفنان الشاب شريف إدريس، عن تعرض المخرج الكبير أحمد البدري لأزمة صحية جعلته يفقد قدمه، وطلب من جمهوره أن يدعوا له بالشفاء العاجل، حيث كتب في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أتمنى للصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري الشفاء العاجل.. نسأل الله أن يشفيه ويعافيه بأفضل حال.. للأسف، تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر.. ارجو الدعاء له بالشفاء”.

المخرج أحمد البدري قبل بتر قدمه - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج أحمد البدري، كان فيلم “الشنطة”، الذي تم عرضه في عام 2019، وهو من تأليف: تامر عبد المنعم، وشارك في بطولته: بيومي فؤاد، وشيرين، ودانا حلبي، وشريف الدسوقي، ومحمد عبد العظيم، والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق، والطفلة بيزي.

كما أخرج أحمد البدري، في نفس العام فيلم “استدعاء ولي عمر”، والذي يدور في إطار رومانسي لايت كوميدي، وشارك في بطولته: حورية فرغلي، ومحمد عز، وصبري فواز، ومحمد لطفي، وسماح أنور، وإيمان السيد، ومي كساب، وهو من تأليف: محمد سمير مبروك.