بتروتريد تعلن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

أعلنت شركة بتروتريد خلال الساعات الأخيرة بيان هام لجميع المواطنين، والتي تعتبر إحدى شركات قطاع البترول في مصر بشأن خدمات تحصيل فواتير وقراءة عداد الغاز الطبيعي، وقد أشارت الشركة إلى الموعد الأخير لاستقبال قراءة الغاز الشهرية والخاصة بشهر أغسطس الجاري، وسوف نستعرض من أعلنته الشركة بشكل تفصيلي.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر أغسطس

وقد أكدت شركة بتروتيد رسميا إلى أن الموعد الأخير لاستقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيا والخاصة بشهر أغسطس الحالي، هو غدًا يوم السبت الموافق 20 من الشهر الجاري، وذلك في أن عمل الشركة على تمديد فترة استقبال القراءات، لكي يتم المساعدة بشكل كبير في تيسير الخدمات المُقدَّمة.

طريقة تسجيل القراءة الشهرية ودفع الفواتير للغاز الطبيعي

وقد تم توفير عدد كبير من الطرق التي يتم من خلالها العمل على تسجيل قراءة العداد الشهرية والعمل على دفع الفواتير، ومن أهم هذه الطرق اتباع ما يلي.