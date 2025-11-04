بانوفا عن إفتتاح المتحف المصري الكبير.. إنجاز تاريخي لمصر

كشفت إيلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة في مصر، سعادتها بالمشاركة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير، أمس السبت، حيث علقت بانوفا، فى تغريدة لها على منصة X قائلة: تشرفت بحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو إنجاز تاريخي لمصر وشهادة على قوة الشراكة في الحفاظ على تراثنا الثقافي العالمي.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وتابعت بانوفا: لقد أضاء الأداء المذهل للفنانين الشباب المصريين حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. أحسنتم.

وفي سياق متصل تطرقت مجلة فوربس الأمريكية للحديث عن افتتاح المتحف المصرى الكبير، فى حفل مبهر أقيم مساء السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من قادة وملوك وأمراء العالم.

لمسة من الأصالة والحداثة

وأكدت المجلة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأحد، إن المتحف الذى يقع في ظل الأهرامات، يُضفي لمسةً من الأصالة والحداثة. فهنا، جُمعت خمسة آلاف عام من التاريخ تحت سقف واحد، ليس كآثارٍ من الماضي فحسب، بل كرموزٍ حية لحضارةٍ لا تزال تُشكل مستقبلها. قد يحمل أحدث كنوز مصر أقدم قصصها، لكن رسالته عصريةٌ تمامًا.

وقال التقرير أن التمثال الشاهق للملك المحارب، رمسيس الثاني، الذى يعوده عمره إلى 3200 عام، بارتفاع 36 قدمًا ووزن 183 ألف رطل، يقف عند مدخل المتحف المصري الكبير الجديد. وخلفه، يقودك الدرج الرئيسي، المصطف بتماثيل ملوك وملكات مصريين قدماء آخرين، إلى الطابق العلوي حيث تُطل على مناظر خلابة لـ أهرامات الجيزة.

ونوهت فوريس إلى أن تكلفة بناء المتحف المصري الكبير بلغت حوالي 1.2 مليار دولار، واستغرق بناؤه أكثر من 20 عامًا، وكان من المقرر افتتاحه عام 2012، لكن الافتتاح تأجل مرارًا وتكرارًا. أخيرًا، جاء الافتتاح الرسمي.