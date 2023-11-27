باميلا الكيك: قصة الجنة والنار لا وجود لها.. مثلما هو الحال مع قصة آدم وحواء

صرحت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك أنها لا تؤمن بوجود جنة ونار في الآخرة، وعبرت عن اعتقادها بأن قصة آدم وحواء صورت لتساعد البشر في فهم طبيعة الكون.

باميلا الكيك في جلسات تصوير مختلفة - مصدر الصورة: انستجرام

جاء ذلك خلال لقائها في برنامج “المجهول” مع رودولف هلال، الذي يذاع عبر قناة “LBC” اللبنانية، حيث قالت باميلا: “أعتقد أن قصة الجنة والنار لا وجود لها، مثلما هو الحال مع قصة آدم وحواء، إنها قصة تم تصويرها لنفهم من خلالها طبيعة الكون. ولكن عندما أموت، سأذهب إلى ملكوت الله”.

كانت باميلا الكيك، قد أثارت جدلًا واسعًا بسبب تصريحاتها السابقة حول المثلية، حيث قالت بأنها إذا وقعت في حب امرأة، فإنها قد تقبل الزواج منها، وأنها ترى أن حياتها هي شأن شخصي لا يجب أن يتدخل فيه أحد.

وأضافت: “الحب والحرية في الحياة لا تنحصر في قالب معين، نحن نحب بغض النظر عن جنسنا، وهذا ليس مجرد تحدي للتقاليد، بل هو تعبير عن الحرية الحقيقية لنا كأفراد”.

بدأت باميلا الكيك، مسيرتها الفنية في عام 2008 وشاركت في العديد من المسلسلات اللبنانية مثل “عصر الحريم” و “سارة وأجيال وجذور”، كما شاركت في فيلم “فارس” مع نخبة من الفنانين المعروفين.