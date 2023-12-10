باميلا الكيك عن صباح ووديع الصافي: مينفعش نقول الله يرحمهم.. شايفاهم دلوقتي بيشربوا ويسكي ومبسوطين

أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك جدلًا واسعًا، بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن بعض نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا في السنوات الأخيرة.

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت باميلا الكيك، في تصريحات تليفزيونية أنه لا ينبغي علينا أن نترحم على بعض العمالقة الفنيين الذين رحلوا عنا مثل: صباح، ووديع الصافي، بسبب سلوكهما أثناء حياتهم، مُعلقة: “ملحم بركات وصباح ووديع الصافي، لا يمكن أن نتحدث عنهم بالرحمة… فأنا أراهم الآن يستمتعون بوقتهم ويشربون الويسكي وهم سعداء”.

وفيما يتعلق بفكرة الإيمان وعلاقتها بالله، صرحت باميلا الكيك قائلة: “يجب أن نكون مؤمنين بأنفسنا. أنا شخص يتعايش مع ذاته، ولكي أكون مؤمنة في حياتي، كنت أشك كثيرًا في الله. فالشك هو ما يأتي بعد الإيمان واليقين. وكان جدي ضد وجود فنانين في عائلته، وقلت لأهلي إنني أرغب في أن أصبح ممثلة وأنا في سن الخامسة”.

وعن كره المجتمع للإعلاميين والسياسيين بسبب صراحتهم، قالت باميلا الكيك: “أكثر فئتين مكروهين في العالم هما السياسيون والإعلاميون، لأنهم يعملون للغير وينقلون الحقيقة. حتى رئيس أمريكا يشاهد الرسوم المتحركة قبل أن يلقي خطابًا للناس”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال باميلا الكيك، مسلسل “كريستال” الذي تم عرضه مؤخرًا على منصة “شاهد VIP”، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو العمل الذي شارك فيه عددًا من النجوم مثل: محمود نصر، ورولا حمادة، وستيفاني عطا الله، ولين غره.