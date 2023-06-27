بالمجان.. مجازر تفتح أبوابها في عيد الأضحى المبارك

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، المقرر بعد غد الأربعاء الموافق 28، والذي يقوم فيه المسلمون بواحدة من أعظم الشعائر الإسلامية، والتي تتمثل في الأضحية.

وتنتشر العادات الخاطئة في أيام العيد، أهمها إقامة شوادر مخالفة لقانون الأحياء، بالإضافة إلي النحر في الشوارع وخارج المجازر المخصصة لذلك.

وجرم قانون الزراعة المصرية رقم 35 لسنة 1966 النحر خارج المجازر، ونص: “لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر”.

ونص القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يخالف ذلك.

وتقدم المجازر الحكومية الخدمة بالمجان طوال أيام عيد الأضحى، مع الحرص على فحص الأضحية بالكامل، وضمن هذه المجازر الاتي:

مجازر القاهرة:

1-المجزر الآلي بالبساتين.

2-مجزر جيركو.

3-مجزر السلام.

4-المجزر الممتاز.

5-مجزر طره.

6-مجزر حلوان.

مجازر الجيزة:

1-مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

2-مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

3-مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

4-مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

5-مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

6-مجزر المنيب بشارع المدبح.

7-مجزر ناهيا بالمريوطية.

8-مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

9-مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

10-مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

11-مجزري العياط والمتانيا بالعياط.

12-مجزر الصف بالصف.

13-مجزري سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

14-مجزر أطفيح بشارع السوق.

15-مجزر البشاير – مجزر خاص – بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

16-مجزرا القبابات والبرمبل بأطفيح.

17-مجزر دينا – مجزر خاص – على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

18-مجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.