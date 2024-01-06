بالفيديو.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ 30

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، أمس الجمعة بعيد ميلادها الـ 30، حيث شاركت جمهورها لحظات الاحتفال من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيه وهي ترتدي فستانًا أسودًا أنيقًا ومحاطة ببالونات سوداء، وأمامها تورتة عيد الميلاد، وعلقت عليه قائلة: “عيد ميلادي”.

الفنانة هنا الزاهد بالحجاب في جلسة تصوير سابقة - مصدر الصورة: حساب هنا الزاهد على إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

الجدير بالذكر أن هنا الزاهد، بدأت مسيرتها الفنية في الإعلانات قبل دخولها عالم الدراما، حيث حققت شهرة واسعة من خلال أدوارها المميزة في العديد من الأعمال الفنية، ومن بينها فيلمها الأول “خطة جيمي” في 2014 ومسلسل “سك على إخواتك” وغيرها.

وُلدت في 5 يناير 1994 بمحافظة القاهرة وهي ابنة “شيرين المنزلاوي” زوجة الفنان الراحل طلعت زكريا، كما اشتهرت هنا الزاهد بعلاقتها مع الفنان أحمد فهمي، حيث احتفلا بخطوبتهما في عام 2018 وبزفافهما في 2019، وفي نوفمبر 2023 أعلنت انفصلا الثنائي بعد أربع سنوات من الزواج.