بالفيديو.. نبيلة عبيد تحتضن ظافر العابدين: أنا من معجباتك

بعد لقائها بالفنان التونسي ظافر العابدين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أعربت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد عن إعجابها الكبير به، وظهر ذلك خلال مقطع فيديو تداوله رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” في الساعات القليلة الماضية.

نبيلة عبيد تحتضن ظافر العابدين - مصدر الصورة: لقطة من فيديو متداول على إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث ظهرت نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد، في الفيديو المتداول وهي تحتضن الفنان والمخرج ظافر العابدين، وتقول له مازحة: “أنا من المعجبات أعمل إيه.. وبتابعك”.

نبيلة عبيد، هي ممثلة مصرية من مواليد 21 يناير 1945 في محافظة القاهرة، وعمرها حاليًا (78 سنة)، وتعتبر واحدة من أبرز نجمات السينما في الثمانينيات والتسعينيات، حيث حققت أفلامها إيرادات كبيرة.

وُلدت نبيلة عبيد، في حي شبرا بالقاهرة، ومنذ صغرها كانت تحب التمثيل ومشاهدة الأفلام، حيث كانت تتوجه كل يوم جمعة إلى سينما شبرا “بالاس” القريبة من منزلها لمشاهدة الأفلام.

اكتشفها المخرج عاطف سالم وقدمها في فيلم “مافيش تفاهم” حيث أدت دور كومبارس صامت، وبعدها حصلت على أول بطولة لها في فيلم “رابعة العدوية” من إخراج نيازي مصطفى.

اشتهرت نبيلة عبيد، كنجمة سينمائية خلال الفترة من منتصف السبعينيات وحتى نهاية التسعينيات من القرن العشرين، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة التي ما زالت تُعتبر من أهم أفلام تاريخ السينما المصرية.