بالفيديو .. مي حلمي تتسبب في انسحاب كابتن نادي الزماك وايمن بهجت قمر يهاجمها ويصف المشهد بالمُهين

أثارت حلقة المذيعة مي حلمي مع كابتن احمد صالح، لاعب النادي ألزمالك السابق على قناة الحدث، الكثير من الجدل بعد أن اضطر ضيفها إلى الانسحاب على الهواء اثناء بث الحلقة اعتراضا منه على أسلوبها في الحديث وتوجيه الأسئلة.

مي حلمي تتسبب في انسحاب احمد صالح على الهواء

بدأ الخلاف بين المذيعة والضيف عندما وجهة له سؤال عن رأيه في احتفال فوز ألزمالك بالدوري، وعندما اعترض صالح على وصف تتويج ألزمالك بالاحتفال بادرته بقولها “مش لازم نجيب شاكيرا عشان يبقى احتفال”، بعدها بدء الصدام الذي انتهي بتهديد صالح لها بالانسحاب من البرنامج في حالة استمرارها في الحديث بهذه الطريقة.

وجاء رد مي حلمي بأنها ليس لديها أي مشاكل في إنهاء الحالة حالا، ليقوم احمد صالح بالفعل من الانصراف من الاستوديو اعتراضا على طريقتها في الحديث مع ضيفها.

ايمن بهجت قمر ينتقد مي حلمي

وعلق المؤلف ايمن بهجت قمر على الوقعة من خلال حسابه الرسمي على “تويتر” بعد أن أبدى انزعاجه الشديد من طريقة مي حلمي في الحديث وتوجيه الأسئلة لضيفها حيث قال “أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطه ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس بجد مشهد سيء ومهين وده بيدل أن المحتوى فاضي حقيقي عيب أوي”.