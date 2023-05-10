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بالفيديو موقف مؤثر يرويه محمد رجب اثناء الحج مع والده: دعا لي دعوة عمري ما حنساها في حياتي

حامد عبد الناصر

الفنان محمد رجب ظهر في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي في لقاء كان دسما وكان ممتعا حيث تناولا فيه العديد من تفاصيل محمد رجب الشخصية والحياتية.

والدي دعا لي دعوة عمري ما حنساها

يقول رجب انه والده كان الداعم الأكبر له في حياته وكان دائما ما يدعو له بالخير، ولقد كان موظفا في المجال الإعلامي وكان يصطحب معه محمد رجب ولذلك أحب الفنان هذا الوسط الفني، في احدي المرات كانا في الحج وحدث موقف ما أثناء سيرهما ودعا له دعوة كانت مؤثرة في حياته، حثي قال له “ربنا يرزقك بمال ما يتعد وقصر في الجنة ما يتهد وكلمة ما تترد”، وذكرها علي لسان أمه في مسلسل ضربة معلم.

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اما عن ابنه يوسف محمد رجب فهو يعيش في المملكة العربية السعودية، ويقول أنه يلتقي به كل ثلاثة اشهر حيث يسافر كل منهم للآخر نظرا لأنه يعيش مع والدته المنفصلة عن النجم محمد رجب منذ ما يقارب العشر سنوات، وقال انه ورث من الفنان العديد من صفاته الجيدة.

اما عن الزواج فقال محمد رجب أنه يفكر حاليا في الزواج بشكل جاد جدا، ولمح أنه قد يتزوج الفترة القادمة، لكنه لم يعثر علي الزوجة المناسبة حتي الآن لأن هذا الامر هام جدا في حياته.

اما عن الأصدقاء فقال ان من أقرب أصدقائه الفنان كريم عبدالعزيز وأنه كان يزوره منذ أن كان له بيت في العجوزة.

كانت هذه التصريحات من ابرز ما قاله محمد رجب مع لقائه في برنامج واحد من الناس، وتركنا لكم الفيديو بالأسفل لمشاهدته.

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حامد عبد الناصر

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