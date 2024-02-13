بالفيديو.. موقف سيرين عبد النور من تقديم مشاهد القُبلات في أعمالها الدرامية

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن موقفها من تقديم مشاهد القبلات في الأعمال الدرامية وذلك خلال لقاء مع قناة “الإمارات نيوز”، حيث صرّحت بأنها كممثلة لا تمانع، ولكن الفنان من حقه يختار تمثيل تلك المشاهد أو عدم ذلك.

الفنانة سيرين عبد النور في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأكدت سيرين عبد النور، عدم رغبتها في تقديم مشاهد جريئة بسبب عدم انفتاحها بالإضافة إلى عدم رغبة زوجها ووالدها في رؤية مثل تلك المشاهد في أعمالها الدرامية.

وأضافت سيرين عبد النور، أن الفن في حد ذاته جريء وأنه من الضروري تقديم قصص جديدة للجمهور، وأن الجمهور هو الذي يختار ما يشاهده، حيث يتنوع أذواق الناس بين الأكشن والرومانسية والفنان ملزم بتقديم مختلف الأنواع.

وعن مشروعها الجديد، كشفت سيرين أنها صورت مسلسل يحمل اسم “النسيان” ويتكون من 15 حلقة، وأنها لا تعلم ما إذا كان سيعرض في رمضان أم لا، كما أشارت إلى مشاركة عدد من نجوم سوريا ولبنان في هذا المسلسل، بمشاركة قيس الشيخ نجيب وندى أبو فرحات.

وأعربت سيرين عن إعجابها بمسلسلات “كريستال” و”ستيليتو”، مشيدة بأداء أبطال العمل وإطلالات البطلات أيضا.

وفي سياق متصل، أصدرت سيرين مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان “هزهزة”، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينغ، وإخراج ايلي فهد، وإنتاج كرافت ميديا حمدي بدر.