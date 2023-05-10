بالفيديو محامية «ريم طارق» تكشف تفاصيل جديدة في قضية حسن شاكوش

كما يعلم الجميع أن قضية زواج حسن شاكوش من ريم طارق تشغل الرأي العام بشكل كبير جدا وتشهد تفاصيلا جديدة باستمرار، ولذلك ظهرت محامية ريم طارق لترد علي الشائعات وتوضح جزءا من الموقف القانوني للمشهد بالكامل.

اول ما ذكرته المحامية هو طليق ريم السابق حول قذف ريم بأنها كانت مريضة بمرض يمنعها من الزواج وقام بسبها وقذفها، وقالت المحامية الأستاذة هايدي أنها تتعجب من سبب ظهوره في هذا التوقيت بالذات، هل كان بتحريض من الطرف الآخر أم انتقاما من ريم أم غيره؟!!!

و أوضحت انها ستتعقبه بالقضايا التي ترد لـ ريم حقها منه لأنه شهر بها بدون وجه حق وتوعدته بسلسة من القضايا التي سيتورط بها مستقبلا، كما أنها ذكرت أنه متورط في عشر قضايا من قبل.

أوضحت المحامية أيضا ان المحضر الذي حررته ريم يختلف عن المحضر الذي حرره حسن شاكوش، اذ أن الأخير كان بشكل كيدي ولا يمت للواقع بصلة، أما محضر ريم فكان لإثبات حالة أو واقعة طردها من الشقة بدون أي متعلقات شخصية من الذهب او الملابس أو المكياج او حتي قسيمة الزواج، وذكرت أن حشن شاكوش قال أنه حرر هذا المحضر بناءا علي رأي محاميه او احد المقربين منه.

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كما ذكرت أن حسن شاكوش كان يعلم بزواج ريم من قبله، وهذا يكون مثبتا في مستندات الزواج الرسمية، وذكرت أن حسن طلب منها عدم الإفصاح عن أمر زواجها السابق، وأن شاكوش كان متزوجا من قبل وهذا لا يعيب أي من الطرفين طالما لم يتم إخفاء ذلك.

وذكرت المحامية أن ذهبها لم تأخذه معها حين تم طردها من شقتها ،وكذلك إيصال الأمانة وغيره.

و أوضحت أن ريم حزينة للغاية من كل ما يحدث حولها ومما يتم نشره بشكل خاطئ علي السوشيال ميديا، وقالت انه لم يتم التواصل للتصالح مع حسن شاكوش.

وعن قصة الـ10 كيلو ألماس التي اتهمها حسن بسرقتها فإن هذا غير صحيح بالمرة

كما يبدو للجميع أن الموضوع مليئ بالتفاصيل والشائعات المنتشرة علي السوشيال ميديا بشكل كبير ،فبرجاء التأكد من كل المعلومات قبل تدوالها.