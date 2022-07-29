بالفيديو .. مبروك عطية يثير الجدل من جديد بعد اتهامه بالسخرية من السيد المسيح

يستمر الدكتور مبروك عطية ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بإثارة الجدل بتصريحاته التي تُغضب الكثيرين، فبعد الفيديو الذي نشره على حسابه الشخصي، والذي اعتبره البعض سخرية وتقليل من السيد المسيح، خرج العديد ممن استاؤوا هذه التصريحات بردود فعل غاضبة بعضها وصلت إلى التوعد بالتحرك لاتخاذ إجراءات قانونية نحو الدكتور مبروك عطية، الأمر الذي دفع الأخير للظهور في فيديو أخر لتوضيح الصورة ونفي الاتهامات التي وُجهت له.

ماذا قال مبروك عطية عن السيد المسيح

وكان الدكتور مبروك عطية قد قال صراحته أثناء كلمته “كل كلمة في موعظة الجبل لسيدنا عيسى- بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ، كلهم أسيادنا” الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين من إنكاره للقب السيد المسيح والسخرية منه بهذه الطريقة.

#مبروك_عطية

Again, he is back

This time despises Christian Egyptians, that because @EgyptianPPO

Overlooked his previous speech at which he advocates people to harass women with no HIJAB‼️ Note⚠️

This guy is dangerous#انقذوا_مصر#محاكمه_مبروك_عطيهpic.twitter.com/i7ct5ykGLb — د. مشكك (@TK_HILAL) July 27, 2022

الفيديو تم تداوله بشكل مكثف خلال الساعات الأخيرة، وقام المحامي سمير صبري على إثره بتقديم بلاغ للنيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الدكتور مبروك عطية، اتهمه فيه بالسخرية من سيدنا عيسى عليه السلام.

بينما صرح نجيب جبرائيل المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشيخ مبروك عطية، وأنه سيوجه له الاتهام بازدراء الأديان، والسخرية من السيد المسيح، حيث اعتبر جبرائيل أن ما يقدمه الدكتور مبروك عطية يثير الفتن الطائفية، ويهدد الوحدة الوطنية والأمن والسلم الاجتماعي للبلاد.

رد مبروك عطية على اتهامه بالسخرية من السيد المسيح

دفعت ردود الأفعال الغاضبة من حديث الدكتور مبروك عطية لرده بشكل سريع من خلال فيديو بثه على قناته على “يوتيوب” تبرأ فيه من هذه التهمة حيث قال أكد أنه لا يمكن أن يسخر من أحداً من أنبياء الله، وقال “شيء من البيان، أ.ب، في الإسلام لا نفرق بين أحد من رسله ومعاذ الله أن يسخر مثلي من نبي من الأنبياء، سيدنا عيسى وموسى عليهما السلام أو أي نبي ذكره الله أو بلغة سورة النساء قصه الله علينا أو لم يقصصه”.

وتابع الشيخ حديثه بالاستشهاد بآيات من أواخر سورة البقرة التي قال فيها المولى جل وعلى “آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير”.

وأعقب عطية حديثه بقوله “أنا لا أذكر أنني سخرت من السيد المسيح، من يسخر من السيد المسيح يسخر من السيد محمد عليه الصلاة والسلام باللغة لأنهم كلهم سادة”.

يذكر أن أخر مواقف الدكتور مبروك عطية والتي كانت قد أثار الكثير من الجدل، كان عندما تكلم عن حادثة فتاة المنصورة، عندما طالب السيدات بارتداء الحجاب على حد تعبيره “قفة” لتجنب الاعتداء عليهن في الشارع.