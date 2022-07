بالفيديو .. مبروك عطية يثير الجدل من جديد بعد اتهامه بالسخرية من السيد المسيح

يستمر الدكتور مبروك عطية ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بإثارة الجدل بتصريحاته التي تُغضب الكثيرين، فبعد الفيديو الذي نشره على حسابه الشخصي، والذي اعتبره البعض سخرية وتقليل من السيد المسيح، خرج العديد ممن استاؤوا هذه التصريحات بردود فعل غاضبة بعضها وصلت إلى التوعد بالتحرك لاتخاذ إجراءات قانونية نحو الدكتور مبروك عطية، الأمر الذي دفع الأخير للظهور في فيديو أخر لتوضيح الصورة ونفي الاتهامات التي وُجهت له.

وكان الدكتور مبروك عطية قد قال صراحته أثناء كلمته “كل كلمة في موعظة الجبل لسيدنا عيسى- بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ، كلهم أسيادنا” الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين من إنكاره للقب السيد المسيح والسخرية منه بهذه الطريقة.

Again, he is back

This time despises Christian Egyptians, that because @EgyptianPPO

Overlooked his previous speech at which he advocates people to harass women with no HIJAB‼️

Note⚠️

This guy is dangerous#انقذوا_مصر#محاكمه_مبروك_عطيهpic.twitter.com/i7ct5ykGLb

