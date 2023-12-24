بالفيديو.. عمرو أديب يدعو إلى بيع جزء من مصر للطيران، بعد خروجها من التصنيف العالمي

علق الإعلامي “عمرو أديب” عبر برنامجه المذاع عبر شاشة “MBC مصر ” خروج شركة مصر للطيران من تصنيف أفضل 100 شركة عالميا، لأول مرة في تاريخها، ضمن تصنيف برنامج “سكاي تراكس” العالمي لشركات الطيران، الذي يعد البرنامج العالمي الوحيد لتصنيف جودة شركات الطيران.

وقال الإعلامي”عمرو أديب” إن الأمر وصل إلى البرلمان حيث طلب بعض أعضائه طلب إحاطة لوزير الطيران المدني حول خروج شركة مصر للطيران من التصنيف العالمي، ودعا إلى طرح الشركة في البورصة أو بيع جزء من شركة من أجل تحسين وتطوير هيكل الشركة وفتح الباب أمام القطاع الخاص.

معايير الجودة التي تتبعها “سكاي تراكس” في تصنيفها

حيث تعتمد “سكاي تراكس” في تصنيفها على استطلاعات الرأي التي تُجرى على الركاب من جميع أنحاء العالم، فيتم جمع هذه الاستطلاعات عبر الإنترنت، وعبر صناديق الاقتراع الموجودة في صالات المطارات، وعبر تطبيقات الهاتف المحمول.

فتمنح سكاي تراكس تصنيفات من 1 إلى 5 نجوم للشركات والمطارات من حيث، جودة المقصورة، جودة الطعام والشراب، جودة الخدمة المقدمة من طاقم الطائرة، نظافة الطائرة، راحة المقاعد، الترفيه على متن الطائرة، سرعة الطائرة، سرعة إجراءات الصعود والنزول، سهولة الوصول إلى المطار.

في عام 2023، تصدرت الخطوط الجوية السنغافورية (Singapore Airlines) قائمة أفضل شركات الطيران في العالم، وهي المرة الخامسة التي تفوز بها بهذه الجائزة.

لو هو مش عارف يجي يسأل ونقوله الحقيقة والتفاصيل.. الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني يرد على طلب احاطة من أحد النواب حول خروج مصر للطيران من أفضل ١٠٠ شركة يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/owEmkSBVT3 — الحكاية (@Elhekayashow) December 23, 2023

ينفي كلام احد النواب.. مطار القاهرة ماخدش نجمتين من خمسة ولا حد قيمنا ولا طلبنا نتقيم .. الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/7e0Vv2LjZL — الحكاية (@Elhekayashow) December 23, 2023