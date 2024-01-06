بالفيديو “عصابة عظيمة” يحتفلون مع الجمهور بعربة مكشوفة وتوزيع “دولارات”

عقب العرض الخاص لفيلم “عصابة عظيمة” الذي تم في إحدى دور العرض بسينما في أكبر المولات في القاهرة مساء الجمعة.

اختارت بطلة الفيلم النجمة إسعاد يونس وأبطال الفيلم أسلوبا مختلفا لمقابلة الجمهور خارج السينما وعقب العرض، حيث ظهروا في عربة كبيرة مكشوفة السقف، وقام أبطال الفيلم محمد محمود وفرح الزاهد ومصطفى عنبة بتوزيع أوراق تشبه الدولارات على الجمهور الذي تجمع حول نجوم الفيلم.

حيث حضر العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة الفنانة إسعاد يونس، والفنان محمد محمود، والفنانة فرح الزاهد، ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة، والطفلة الصغيرة لوسيندا، والمخرج وائل إحسان.

كما قدم عدد من نجوم الفن الدعم لأبطال الفيلم لدعم أصدقائهم من أبطال الفيلم وتابعوا العرض الخاص ومن هؤلاء الفنانين شريف سلامة وداليا مصطفى وألفت عمر.

فكرة وقصة فيلم عصابة عظيمة

يدور فيلم “عصابة عظيمة” في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد إسعاد يونس شخصية سيدة كفيفة تقرر تشكيل عصابة مع نجلها الذي يتورط في مشكلات عديدة، وتحاول الأم حلها، كما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة الابن كريم، ويشارك في الفيلم مصطفى عنبة، مطرب المهرجانات، ويقدم عدد من الأغاني على طريقة الرباعيات خلال الفيلم، بالإضافة إلى ذلك يشارك العصابة مجموعة من نجوم الفن كضيوف شرف في الفيلم.

الفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، ويضم في بطولته إسعاد يونس وكريم عفيفي ورنا رئيس ومحمد ثروت ومحمد محمود وعنبة وفرح الزاهد.