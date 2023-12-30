بالفيديو| طلع فوق الحصان علشان ينتحر.. شاب سوداني يثير الرعب بوسط القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة فيديو لأحد الشباب في وسط القاهرة وهو يصعد على أحد المجسمات الموجودة في الميادين وتبين بأنه تمثال إبراهيم باشا القريب من محطة مترو العتبة وبعد ذلك صعد فوق رأس حصان التمثال وألقى بنفسه في محاولة منه للانتحار.

جانب من محاولة الشاب السوداني للانتحار

الشاب لم يفارق الحياة وأصيب ببعض الكدمات والكسور

وتبين في الفيديو صعود الشاب فوق رأس الحصان الخاص بالتمثال وبعد ذلك قام بإلقاء نفسه من أعلى الحصان في ارتفاع يقارب الـ 10 أمتار ولكن الشاب لم يفارق الحياة وأصيب ببعض الكدمات والكسور في جسدة نظرًا لقرب المسافة التي ألقى بنفسه منها وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة وقام بعض المواطنين المتواجدين في محيط الواقعة بنقل الشاب المنتحر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الشاب الذي حاول الانتحار سوداني الجنسية

أجرت الأجهزة الأمنية تحريات حول الواقعة وتبين بأن الشاب الذي حاول الانتحار هو سوداني الجنسية ومتواجد في مصر منذ فترة كبيرة حيث استقبلت مصر خلال الفترة الأخيرة أكثر من 300 ألف سوداني من النازحين في السودان وذلك عقب اندلاع الحربة الشرسة في البلاد خلال شهر أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

التحريض على الانتحار جريمة يعاقب عليها القانون

وفي سياق آخر يعد الانتحار أو محاولة الانتحار أو التحريض على الانتحار جريمة يعاقب عليها القانون في بعض التشريعات وهناك انتحار لا يعاقب عليه القانون أيضًا لذلك تتوقف عقوبة الانتحار على ملابسات الواقعة وظروفها الخاصة تختلف من واقعة إلى آخرى، وعند تواجد الشخص الذي حاول الانتحار أو لديه ميول انتحارية يجب في البداية معالجته نفسيًا لكي لا يقدم على الانتحار مرة آخرى وفي السطور التالية نرصد الانتحار في القانون المصري:

القانون المصري والانتحار أو الشروع في الانتحار

لم يجرم القانون المصري الانتحار أو الشروع في الانتحار لذلك يجب أن يكون هناك تعديلل تشريعي من أجل وضع الشخص الذي لديه ميول انتحارية تحت الملاحظة وخضوعة للعلاج النفسي وفي حالة رفضه للعلاج يجب أن يكون هناك قانون ينص على عقوبات بسيطة لكل من يرفض العلاج حفاظًا على الروح الآدمية والحد من هذه الظاهرة التي أصبحت خطرًا يهدد الكثير كل من يمر بأزمة نفسية ينتحر أو ضائقة مالية.

القانون المصري والتحريض على الانتحار

أما في حالة وجود تحريض على الانتحار جرمها القانون المصري ووضع لها عقوبة في القانون طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات “قيام المحرض بتحسين امر يعد جناية في القانون وهو التحريض علي الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث اخبار او اشاعات من شأنها بث روح الاحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة”.