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بالفيديو.. سما المصري: أنا مكنتش في السجن.. أنا كنت في مركز تأهيل وإصلاح

أسامة محمد

نشرت قناة “ألفا” عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع من حلقة الفنانة الاستعراضية سما المصري، في برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، وهي الحلقة التي تحدثت خلالها عن الفترة التي قضتها في السجن.

بالفيديو.. سما المصري: أنا مكنتش في السجن.. أنا كنت في مركز تأهيل وإصلاح

الفنانة سما المصري بالحجاب - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت سما، في أول ظهور لها عقب خروجها من السجن: “أنا مكنتش في السجن.. أنا كنت في مركز تأهيل وإصلاح وكانت تجربة قاسية جدًا عليا”.

وأضافت: “العقوبة كانت مدتها طويلة وأنا مش زعلانة من ده بالعكس أنا شايفة إنه صلّح حاجات كتير فيا ووراني الناس على حقيقتهم.. عرفت كويس مين بيحبني ومين كان عارفني عشاني أنا.. وكل اللي وقف جنبي فاكراه واللي اتخلى عني برضو فاكراه”.

وتابعت: “فيه ناس معينة كنت شاكة فيهم إني لو وقعت في ضيقة مش هيقفوا جنبي لكن اتأكدت بعد كده.. وفيه ناس مكنتش متوقعة الحقيقة إنهم هيسبوني في ضيقتي.. واللي وقف جنبي ناس قليلة جدًا”.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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