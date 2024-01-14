بالفيديو سقوط فتاة من الدور 23 بفندق شهير… وتفاصيل جديدة في الواقعة

تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول حادثة سقوط فتاة مصرية من أعلى فندق شهير في منطقة الزمالك بالقاهرة، وذلك عقب إجراء التحقيقات الأولية التي أجريت فور وقوع الحادثة المروعة أول أمس.

تفاصيل جديدة حول حادثة سقوط فتاة مصرية من أعلى فندق شهير في منطقة الزمالك بالقاهرة- صورة أرشيفية مصدرها جوجل

حيث تبين أن الفتاة المتوفاة هي مصرية الجنسية ولا تحمل أي جنسية أخرى كما وأشيع أو ما تم ترويجه سابقا.

وخلال التحقيقات أيضا اتضح أن الفتاة خريجة كليات مصرية وحاصلة على درجة البكالوريوس في السياحة والفنادق، كما تبلغ من العمر 31 عاما تقريبا.

تفاصيل الواقعة وفقا لما ذكر بالتحقيق

ووفقا للتحقيقات، فإن الحادثة وقعت عندما سقطت الفتاة من الطابق ال 23 بالبندق بعدما خرجت من غرفتها متوجهة إلى المطعم الواقع في الطابق الأخير.

وبعد وصولها إلى هناك ودخولها المطعم، قامت بالصعود أعلى أحد كراسي المطعم ثم قفزت من السور الزجاجي الموجود بجوار حمام السباحة، مما أدى إلى سقوطها وفاتها على الفور فوق مطعم باب النيل.

منفصلة عن زوجها وكانت تعالج نفسيا

ويشار إلى أن الفتاة كانت قد تزوجت في السابق وانفصلت عن زوجها، وقامت أسرتها بتقديم معلومات للجهات المحققة تفيد بأنها كانت تتلقى علاجا في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية وتعاني من اضطراب الشيزوفرينيا.

تلقت السلطات المصرية بلاغا يفيد بسقوط الفتاة من الطابق 23 في الفندق الشهير بمنطقة الزمالك، وتم تأكيد وفاتها فور وقوع الحادث.

فيديو يوضح التفاصيل ومحاولة إنقاذ فاشلة وسقوط الفتاة

وتظهر تفاصيل الحادثة بالكامل في فيديو تم التقاطه للحادث وهو متداول عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث يظهر الفيديو الفتاة وهي تجلس على حافة الطابق وتتحدث باللغة الإنجليزية مع عاملين في الفندق يحاولون إنقاذها وسحبها باستخدام حبل، وقامت الفتاة بترديد بعض الكلمات بالإنجليزية وكلمات أخرى غير مفهومة، ثم حاولت الإمساك بحبل ألقاه لها أحد العاملين، لكنها لم تستطع الإمساك به وسقطت وتوفيت على الفور.

ولا تزل التحقيقات مستمرة

تستمر السلطات في استجواب الشهود والعاملين في الفندق لمعرفة سبب الحادثة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بما حدث للفتاة قبل وقوع الحادثة.