بالفيديو.. ريهام حجاج ترقص على أغنية “مخصماك” في إعلان مسلسلها الجديد

طرحت منصة “Watch It” الإعلان الدعائي الأول لمسلسل “صدفة”، الذي يشارك في بطولته كلًا من ريهام حجاج، وخالد الصاوي، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

الفنانة ريهام حجاج في لقطة من أحد أعمالها الفنية - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وتجسد ريهام حجاج، في المسلسل شخصية تنتمي إلى الطبقة الاجتماعية الشعبية، حيث تلعب دور مدرسة تاريخ في سياق اجتماعي مثير، وتكشف الأحداث التي تتعرض لها عن مواقف تغير حياتها.

وفي الإعلان، ظهرت ريهام حجاج في مشهد كوميدي حيث ترقص على أنغام الأغنية الشهيرة “مخصماك” للمطربة نوال عبد الشافي، برفقة عدد من الشباب، بعد أن كانت قد أنكرت مهارتها في الرقص داخل ملهى ليلي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات معروفة في مصر والوطن العربي، يُدعى “فؤاد مهران”، يتعرض لموقف غير متوقع يدفعه للبحث عن تلك الفتاة التي تدعى “صدفة”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “صدفة” يشهد التعاون الرابع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، حيث قدما معًا مسلسلات “جميلة” في عام 2023، و”يوتيرن” في عام 2022، و”لما كنا صغيرين” في عام 2020.