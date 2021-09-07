بالفيديو .. دموع ميرفت أمين وهي تنعي صديقتها دلال عبد العزيز

في أول تعليق لها بعد وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز، نعت الفنانة ميرفت أمين الراحلة بكلمات مؤثرة من خلال مداخلة تليفونية ببرنامج التاسعة المذاع على الفضائية المصرية ومن تقديم المذيع المصري يوسف الحسيني.

بالفيديو دموع ميرفت أمين وهي تنعي دلال عبد العزيز

اختصرت ميرفت أمين كلمة التأبين الخاصة بصديقتها بقولها “في حتة كبيرة أوي راحت مني” وأضافت أنها تشعر “بغصة مش بتروح” فالعلاقة بينها وبين الراحلة كانت قوية جدا حيث أكدت انهما لم يكونا يفترقا، وأن أولادها هم أولادي وأولادي هم أولادها.

وكانت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز قد توفيت خلال شهر أغسطس الماضي بعد معاناة من مضاعفات فيروس كورونا، لتلحق بزوجها الفنان الكبير سمير غانم، الذي فارق الحياة أيضا بعد معاناة من نفس الفيروس قبل أشهر قليلة من رحيل زوجته.

جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين قد تعرض المبني الذي تسكن فيه لحريق بأحد الشقق السكنية المجاورة لها ولكن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد النيران قبل أن تمتد لباقي المبني.