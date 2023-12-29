بالفيديو.. حورية فرغلي: السحر عطل جوازي وخلفتي وشغلي وجابلي المرض.. وعشان أفكه كان لازم أستعين بجن

كشفت الفنانة حورية فرغلي، في تصريحات تليفزيونية أدلت بها خلال لقائها ببرنامج “من الآخر” الذي يعرض عبر قناة “ON E” تفاصيل تعرضها لسحر سفلي بتعطيل زواجها.

الفنانة حورية فرغلي في لقطات من مسلسل "ساحرة الجنوب" - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت حورية: “كنت طول الوقت عمالة أخس وتعبانة ومحدش عارف إيه اللي عندي.. لحد ما لقيت عمل في البيت.. ولما فتحته لقيت فيه دم بتاعي وورقة مكتوب عليها حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش وجوازها وخلفتها ورزقها يقفوا.. وعشان أفك العمل ده لقيت إنه لازم أستعين بجن عشان ده عمل سفلي ولو عملت كده كإني كفرت.. فحجيت كذا مرة ودعيت ربنا”.

وعن علاقاتها في الوسط الفني، قالت الفنانة حورية فرغلي: “الوسط الفني ده فيه حاجة غريبة بشوفها.. أنا بدأت فيه من 13 سنة ومعرفتش أتأقلم لحد دلوقتي.. لإن فيه شلل وأنا ماليش شلة وحاسة إني مش مرغوب فيا”.

الجدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي، أعلنت مؤخرًا تعاقدها على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “ديجافو”، والذي قالت عنه خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أنها تؤدي بالفيلم أصعب دور في مشوارها الفني.