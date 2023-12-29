بالفيديو.. جيهان الشماشرجي: الفن مش رسالة.. والفنان مش قدوة ومثل أعلى خالص

أثارت الفنانة جيهان الشماشرجي، جدلًا واسعًا بسبب تصريحاتها الغريبة حول الفن، خلال لقائها ببرنامج “Gossips” حيث قالت: “السينما ممتعة ومليناة مشاعر.. وأنا مش مع فكرة إننا نناقش قضايا وإن الفن رسالة”.

الفنانة جيهان الشماشرجي في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: صفحة جيهان الشماشرجي على الفيس بوك بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأضافت: “الفن مش رسالة.. الفن مشاعر.. وحكايات عايزين نقولها.. واللي عايز يعمل رسالة براحته.. لكن مش لازم.. والفنان مش قدوة ومثل أعلى خالص”.

وتابعت: “أنا مش متفقة مع المقولة اللي بتقول إن السينما بتعيش أكتر من التليفزيون وإن تأثيرها أقوى من المسلسلات.. أنا لسه بتفرج (حديث الصباح والمساء) لحد دلوقتي.. الحاجة الحقيقية هي اللي بتعيش”.

الجدير بالذكر أن الفنانة جيهان الشماشرجي، تنتظر عرض فيلمها الجديد “أنف وثلاث عيون”، والذي يتناول قصة الطبيب “هاشم” الذي يتورط في علاقات مع ثلاث فتيات مختلفات، مما يؤدي إلى صراعات نفسية معقدة تعكس تحديات الحياة البشرية.

الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم من إخراج حسين كامل عام 1972، وهو الفيلم الذي شارك في بطولته: محمود ياسين، وماجدة، ونجلاء فتحي، وميرفت أمين.

كما تم تقديمها في مسلسل تليفزيوني أيضًا من إخراج نور الدمرداش عام 1980، وشارك في بطولته: كمال الشناوي، ويسرا، وليلى علوي، وماجدة الخطيب.

فيلم “أنف وثلاث عيون” بطولة: ظافر العابدين، وصبا مبارك، وسلمى أبو ضيف، وجيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الآخرين مثل: صدقي صخر، وسلوى محمد علي، ونبيل ماهر، ونور محمود، والطفل سليم مصطفى، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف، سيناريو وحوار: وائل حمدي، وإخراج: أمير رمسيس.