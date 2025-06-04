بالفيديو.. بيطري مستقبل وطن يحيي عياد: البرلمان للشُطّار.. والمستقلين مالهمش مكان! ويشبهم بـ”الطلبة اللي قاعدين جنب الحيط”

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الدكتور البيطري يحيى عياد، الأمين المساعد بلجنة الزراعة والفلاحين بحزب مستقبل وطن، جدلاً واسعًا بعد تصريحات وصفت بأنها مهينة للدستور وناقصة للفهم النيابي.

وخلال لقاء جماهيري عقد مؤخراً، قال عياد في حديثه عن الفرق بين المرشحين الحزبيين والمستقلين: “مجلس النواب ده بشبهه بفصل المدرسة، فيه طلاب شطار، بياخدوا حقهم، لأن المدرسين بيجملوهم، وفيه طلبة هادية بتقعد جنب الحيط، الطلبة دي هم المستقلين في مجلس النواب”.

التصريحات التي بدت في ظاهرها مزحة مبسطة، أثارت ردود فعل سياسية حادة، خاصة من نشطاء ونواب سابقين وصفوها بأنها “تكشف عن تصور بالغ السطحية لوظيفة البرلمان”، و”إهانة صريحة للنائب المستقل الذي يمثل ضمير الأمة وليس مجرد واجهة حزبية”.

ويرى محللون سياسيون أن تشبيه البرلمان بـ”فصل مدرسة”، واختزال دور النائب في كونه “شاطر” يرضى عنه “المدرس” (في إشارة ضمنية للحزب)، يتعارض مع نصوص الدستور المصري التي تؤكد في مادتها 112 أن النائب “يمثل الأمة بأسرها، ولا يجوز تقييد وكالته بقيد أو شرط”.

وأكدت شخصيات حزبية مستقلة أن عبارات مثل “الطلبة اللي بتقعد جنب الحيط” لا تعكس فقط نظرة دونية للمستقلين، بل تكرس لنهج أحادي الصوت داخل البرلمان، وتضرب مبدأ التعددية السياسية والتوازن التشريعي الذي يُفترض أن يقوم عليه أي مجلس نيابي فاعل.

ولم يصدر حزب مستقبل وطن أي توضيح بخصوص التصريحات التي أدلى بها يحيى عياد – المحسوب على الحزب كونه الأمين المساعد للجنة الزراعة والفلاحين – حول هذا الأمر.

ويخشى أن تكون هذه الرؤية انعكاسا حقيقيا لطبيعة الدور الذي يُراد للبرلمان أن يلعبه في المرحلة المقبلة، وهو ما يثير مخاوف المهتمين بالشأن العام حول تراجع استقلالية المؤسسة التشريعية، وثمة مخاوف من أن تمثل هذه الرؤية مؤشراً على توجه من حزب بعينه لتقليص دور البرلمان واستقلاليته خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ضوء التصريحات الأخيرة.