بالفيديو: انتحار فتاة مصرية من الطابق 23 في فندق شهير في الزمالك

كشفت التحقيقات الأولية عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة سقوط فتاة مصرية من أعلى فندق مشهور في منطقة الزمالك.

وقد أكدت التحقيقات أن الفتاة المتوفاة هي مصرية الجنسية ولا تحمل أي جنسية أخرى كما تم ترويجه سابقًا، وكانت تبلغ من العمر 31 عامًا وحاصلة على شهادة البكالوريوس في السياحة والفنادق.

ووفقًا للتحقيقات فإن الفتاة سقطت من الطابق الـ 23 بعد أن خرجت من غرفتها وتوجهت إلى المطعم الواقع في الطابق الأعلى.

وبحسب الشهود فقد قامت الفتاة بالصعود على كرسي ثم قفزت من السور الزجاجي الموجود بجوار حمام السباحة، مما أدى إلى سقوطها على مطعم باب النيل.

كما أوضحت التحقيقات أن الفتاة سبق لها الزواج وانفصلت عن زوجها وتم تقديم معلومات من قبل أسرتها تفيد بأنها كانت تتلقى علاجًا في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية وتعاني من مرض الشيزوفرينيا.

,كانت السلطات المصرية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من الطابق 23 في فندق مشهور بمنطقة الزمالك، وتوفيت الفتاة على الفور نتيجة السقوط.

وقد تم تداول فيديو يكشف تفاصيل الحادثة حيث يُظهر الفتاة وهي تجلس على حافة الطابق وتتحدث مع عاملين في الفندق يحاولون إنقاذها باستخدام حبل.

وفي الفيديو يمكن سماع الفتاة وهي تردد بعض الكلمات باللغة الإنجليزية وأخرى غير مفهومة، وقد حاولت الفتاة الامساك بالحبل ولكنها سقطت وتوفيت على الفور.

وتواصل السلطات استجواب الشهود والعاملين في الفندق لمعرفة سبب الحادثة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لتحليلها ومعرفة كل التفاصيل المتعلقة بتحركات الفتاة قبل وقوع الحادثة.