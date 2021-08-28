بالفيديو| اللحظات الأخيرة لغرق مركب الهجرة الغير شرعية ووفاة 11 مصري

أجواء من الحزن عاشتها قرية تلبانه التابعة لمركز المنصورة بعد وصول خبر غرق 11 شاب من أبنائها في محاولة جديدة للهجرة الغير شرعية، وكانت الأخبار قد انقطعت بين أهالي المفقودين وزويهم منذ أسبوع تقريبا، الأمر الذي دفعهم لتحرير محاضر بفقدانهم في ليبيا أثناء بداية رحلة الهجرة الغير الشرعية.

فيديو يرصد اللحظات الأخيرة للمفقودين

ونشرت اليوم بوابة أخبار اليوم المصرية فيديو كانت قد حصلت عليه يرصد اللحظات الأخيرة للضحايا أثناء احتفالهم باقترابهم من الوصول إلى السواحل الإيطالية.

الفيديو الذي صوره أحد ركاب المركب بواسطة تليفونه المحمول أظهر عدد كبير من الركاب على متن مركب صيد صغير لا يتناسب مطلقا مع عدد ركابه.

أسماء الغرقى

ناصر شلبي محمد رضا السلامونى محمد حمدان الحارون أحمد خالد حمودة حلمى حاتم محمد أبو العينين سليمان محمود حمدى عرابى أحمد عواض حمادة محمد الطاهرى علاء طارق

رواية الأهالي حول الواقعة

وروى أهل قرية المفقودين تفاصيل محاولة الهجرة الغير شرعية والتي بدأت بقيام أحد سماسرة السفر بتسفير الشباب إلى ليبيا مقابل الحصول على 25 ألف جنيه من كل شاب، ثم بعد وصلوهم إلى ليبيا استقلوا مركب مقابل 30 ألف للوصول إلى إيطاليا.