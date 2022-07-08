بالفيديو| “القرعة دي عايزة شاي” رجل مصري يشعل السوشيال ميديا خلال مراسم الحج 

أثار رجل مصري يؤدي مناسك الحج بمدينة مكة المكرمة، ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، بعدما تم تداول مقطع فيديو له، وهو يرفض مظلة لحمايته من الشمس الحارقة، ويطلب بدلاً منها “كوب شاي”..

القرعة دي عايزة شاي

في مقطع فيديو متداول من الأراضي المقدسة بمدينة مكة المكرمة، ظهر رجل مصري، وهو يرفض مظلة تحميه من الشمس الحارقة من بعض الأشخاص الذين يساعدون حجاج بيت الله الحرام، وطلب بدلًا منها “كوب شاي”.

فحين قدم له أحد الأشخاص مظلة تحميه من الحرارة، قال الرجل :” لا أنا عاوز شاي، القرعة دي عايزة شاي”، وحين أخبره أن الجو حار على تناول شاي ساخن، أصر الرجل على طلبه.

وبالفعل، حصل الرجل على كوب شاي، ومظلة، وقال له العاملين على مساعدة ضيوف الرحمن :”أحلى شاي لأحلى حاج”، فقام الرجل بشكرهم وأعرب عن امتنانه الكبير لهم.

نفرة الحجاج من عرفة إلى المزدلفة

مع غروب شمس اليوم، بدء الحجاج في النفور من عرفات، وتوجهوا إلى مشعر مزدلفة، وقاموا بأداء صلاتي المغرب والعشاء، حيث من المقرر أن يقفوا فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة.

وكان ضيوف الرحمن، قد وصلوا إلى صعيد عرفات، لأداء الفريضة الرئيسية بالحج، وهي الوقوف بجبل عرفات، ثم التوجه إلى مسجد نمرة، لأداء صلاتي الظهر والعصر قصرًا، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.