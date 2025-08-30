بالصور.. 80 مصابًا و3 وفيات بقطار مطروح حتى الآن .. وإستمرار جهود الإنقاذ

تستمر جهود المنطقة المحيطة بحادث انقلاب قطار مطروح في انقاذ ركاب القطار، وذلك بعد انقلاب قطار على خط مطروح – محرم بك، وخروج عربات قطار رقم 1935 “روسي مكيف” عن مسارها في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بسبب هبوط فى السكة.

من مطروح لمحرم بك

الجدير بالذكر أن القطار خرج في رحلته على خط مطروح – محرم بك، على أن يستكمل لاحقًا كرحلة رقم 1936 من محرم بك إلى القاهرة، إلا أنه فور وقوع الحادث تم استدعاء الأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إلى جانب دفع فرق هندسة السكة الحديد للتعامل مع مشكلة الهبوط في السكة الحديدية ومعالجتها.

وتعرض القطار لحادث الإنقلاب بالقرب من مدينة الضبعة بين قريتي زاوية العوامة وسواني جابر، وهرع أهالي المنطقة لمساعدة وإنقاذ الركاب، كما وصلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وفي سياق متصل أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا جديدًا كشفت فيه إن عدد المصابين فى حادث انقلاب عربات قطار ركاب قادم من الإسكندرية متجهًا إلى مطروح ارتفع إلى 80 مصابات حتى الآن بجانب 3 وفيات.

وزير الصحة يوجه بإتخاذ اللازم

وأمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، كما أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، مع تحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.

وأكدت وزارة الصحة والسكان إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، ومستشفى رأس الحكمة.

وتستمر الفرق الطبية في تقييم الحالة الصحية للمصابين، مع ضمان توفير كافة احتياجات الدم ومشتقاته لتقديم الرعاية الطبية اللازمة كما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، وهي الآن تحت تصرف النيابة العامة.

وتشدد وزارة الصحة والسكان على التزامها بمتابعة الحادث لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والإسعافي وستوافي الوزارة الرأي العام بأي مستجدات في هذا الشأن.

وتقدم الدكتور خالد عبد الغفار، بخالص العزاء والمواساة إلى أهالي المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.