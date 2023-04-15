بالصور و”الفيديوهات” .. أجواء رائعة شهدتها قرية العدلية خلال حفل الإفطار الجماعي

شهدت قرية العدلية التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر رمضان المبارك أجواء في غاية الروعة والجمال، وذلك خلال حفل الإفطار الجماعي، والذي يقام للمرة الأولى في تاريخ البلدة.

حيث جعلت هذه الأجواء أبناء القرية يشعرون بأنهم أسرة واحدة وهم يفطرون على نفس المائدة، وتمنى الجميع تكرار نفس الأمر سنويًا.

وبذلت اللجنة المنظمة للحفل مجهودًا كبيرًا خلال الأسبوعين الماضيين من خلال عقد اجتماعات مستمرة لتبادل وجهات النظر بين الجميع والاستقرار في نهاية الأمر على أفضل الاقتراحات التي قد تساهم في خروج الحدث في أروع صورة ممكنة، وهو ما حدث بالفعل، حيث نال إعجاب جميع الحاضرين، وأشادوا به وبالمجهود الكبير المبذول.

وشهد الحفل تغطية إعلامية كبيرة لتسليط الضوء على جمال الحدث، ولإظهار مدى التكاتف والتعاون بين أبناء قرية العدلية.

وتمنى الجميع استمرار هذه الروح الجميلة بين أهالي البلدة وأن يتحدوا جميعًا من أجل مصلحة القرية، ومن أجل خدمة الأسر المحتاجة، ومساعدة المرضى غير القادرين على نفقات العلاج.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة بالبلدة على رأسهم الأستاذ علي سلطان عمدة القرية، والأستاذ مصطفى راشد مدير عام التفتيش بوزارة المالية بالشرقية، والأستاذة هدى رمضان رئيسة الوحدة المحلية بقرية العدلية، والأستاذ جمعة لاشين نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس لشئون الوحدات المحلية، والأستاذة زينب الشملي المسؤولة الإعلامية بالوحدة المحلية، والدكتور بجامعة الأزهر إبراهيم حسانين، وفضيلة الشيخ ناصر صقر، والدكتور عبد الله حجاب، وفضيلة الشيخ محمود الإمام، والأستاذين الفاضلين نشأت جودة ويوسف حجاب.