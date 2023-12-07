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بالصور.. هكذا احتفل حمو بيكا بسبوع طفلته الأولى “تاج”

أسامة محمد

احتفل مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، بسبوع طفلته الأولى (تاج)، في إحدى قاعات الأفراح بحضور زوجته (شمس) وعدد من الأصدقاء والأهل، بالإضافة إلى عدد من مؤدي المهرجانات.

بالصور.. هكذا احتفل حمو بيكا بسبوع طفلته الأولى "تاج"

لقطات من سبوع ابنة حمو بيكا - مصدر الصورة: صفحة حمو بيكا على فيس بوك بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

ونشر حمو بيكا، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات توثق لحظات احتفاله بسبوع ابنته، حيث وصل إلى الحفل عبر سيارة كلاسيكية مكشوفة السقف.

كما حضر الحفل شخصيات من عالم الموسيقى الشعبية، مثل إسلام الملاح ونور التوت وعمرو سلامة، وقدموا مجموعة من الأغاني للحاضرين.

وعلى الرغم من طرح حمو بيكا مؤخرًا أغنية “بلعب بشياكة”، بالتعاون مع مودي أمين وعصام صاصا، ولم تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا، إذ حصدت فقط 143 ألف مشاهدة، إلا أن احتفاله بسبوع طفلته (تاج) جذب اهتمام محبيه.

وفي بداية الحفل، عبّر حمو بيكا عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، حيث طرح أغنية “نفديكي يا فلسطين” قبل شهر، بالتعاون مع نور التوت وعلي قدورة، وحققت الأغنية 317 ألف مشاهدة.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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