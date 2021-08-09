بالصور.. هكذا أصبح شكل أبناء تامر حسني في أحدث ظهور لهم

نشرت بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” صور جديدة لأولادها الثلاثة “تاليا وأمايا وآدم”، وهم يلعبون على شاطئ البحر بالساحل الشمالي، أثناء قضاء الإجازة الصيفية هناك.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها بسمة بوسيل، صور واضحة بعض الشيء لأبنائها، التي حرصت على إخفاء ملامحهم كالعادة.

كانت بسمة بوسيل، قد ظهرت مع تامر حسني مؤخرًا، وهما يحتفلان برفقة أصدقائهم بنجاح فيلم “مش أنا”، حيث أحضرت لزوجها تورتة كبيرة تحمل صورة بوستر الفيلم الدعائي احتفالًا بتحقيقه إيرادات كبيرة داخل مصر وخارجها تجاوزت 15 مليون دولار.

“مش أنا” بطولة: تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، ومحمد عبد الرحمن توتا، وحجاج عبد العظيم، وياسمين البشبيشي، وعصام السقا، واسما سليمان، وفايز المالكي، ومحمد الجوهري، وضيف الشرف النجم الأردني إياد نصار، من تأليف: تامر حسني، وإنتاج: حسام حسني، وإخراج: سارة وفيق.

كان تامر حسني، قد أعلن زواجه من المغربية بسمة بوسيل، في 2012 بعد أن شاركته الغناء في دويتو “ما تسألنيش” وهي واحدة من ضمن أغنيات ألبوم “اللي جاي أحلى” الذي طرحه في صيف 2011.

وفي 4 مايو 2013 رزق تامر حسني بمولودته الأولى “تاليا”، وفي 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية “أمايا”، وفي 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث “آدم”.