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بالصور | منة عرفة تعلن طلاقها رسمياً على صفحتها الرسمية

عبد الرحمن رضا

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” طلاقها رسمياً.

بالصور | منة عرفة تعلن طلاقها رسمياً على صفحتها الرسمية

وكتب منه عرفه في منشور على حسابها الشخصي على إنستجرام : “تم الطلاق رسمياً وربنا يوفق الجميع”، كما نشرتها أيضاً في خاصية الاستورى على الإنستجرام.

منة عرفة

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وعلق المتابعين لها على المنشور عدة تعليقات منها الإيجابي ومنها السلبي، وقال أحد المتابعين : “أخرة اللي يشارك صوره وحياته الشخصية على السوشيال ميديا”، وقال آخر “الله يعوضك”، وعلق آخرين على المنشور بأن زواجهم لعب عيال.

منه عرفه

وكانت علاقتها بزوجها متوترة منذ بداية الزواج والمشاكل بدأت بينهم، وكان الجمهور متوقع أن العلاقة ستذهب لحالة الطلاق بالفعل، وهذا ما حدث اليوم بعد الإعلان الرسمي من جانبها.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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