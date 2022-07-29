بالصور | منة عرفة تعلن طلاقها رسمياً على صفحتها الرسمية

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” طلاقها رسمياً.

وكتب منه عرفه في منشور على حسابها الشخصي على إنستجرام : “تم الطلاق رسمياً وربنا يوفق الجميع”، كما نشرتها أيضاً في خاصية الاستورى على الإنستجرام.

وعلق المتابعين لها على المنشور عدة تعليقات منها الإيجابي ومنها السلبي، وقال أحد المتابعين : “أخرة اللي يشارك صوره وحياته الشخصية على السوشيال ميديا”، وقال آخر “الله يعوضك”، وعلق آخرين على المنشور بأن زواجهم لعب عيال.

وكانت علاقتها بزوجها متوترة منذ بداية الزواج والمشاكل بدأت بينهم، وكان الجمهور متوقع أن العلاقة ستذهب لحالة الطلاق بالفعل، وهذا ما حدث اليوم بعد الإعلان الرسمي من جانبها.