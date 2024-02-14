بالصور.. مفاجآت بالجملة من أحمد مكي لجمهور “الكبير أوي 8” في رمضان 2024

يواصل فريق عمل مسلسل “الكبير أوي 8″، الذي يقوم بطولته النجم أحمد مكي، تصوير الحلقات المتبقية للعمل، استعدادًا لعرضه في موسم رمضان عام 2024.

جوني والكبير وحزلقوم يتصدرون بوستر مسلسل الكبير أوي 8 - مصدر الصورة: صفحة واتش ات على فيس بوك

وقد نشرت الشركة المنتجة للعمل مجموعة من الصور التي تجمع نجوم المسلسل خلف الكواليس المليئة بالبهجة والمرح، بعد أيام قليلة من طرح البرومو التشويقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي اتسم بالكوميديا بشدة، حيث استوحى عناصر من أعمال أجنبية مثل فيلم “باربي” وفيلم “ذا ماسك” ومسلسل “لا كاسا دي بابيل”، ولكن بشكل كوميدي.

“الكبير أوي 8” من بطولة: أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وسماء إبراهيم، وحسين حجاج، وحاتم صلاح، وعدد من الفنانين الآخرين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف من تأليف: مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج: أحمد الجندي.

الجدير بالذكر أن أحمد مكي، عاد لاستكمال سلسلة “الكبير أوي” في رمضان 2022، بعد توقف دام لمدة 7 سنوات، وقد حقق نجاحًا كبيرًا بعد عودته في الجزء السادس، حيث قدم عددًا من النجوم الكوميديين الصاعدين مثل: رحمة أحمد، وحاتم صلاح، ومصطفى غريب، واستمر في تحقيق النجاح في الجزء السابع العام الماضي.