بالصور.. فيفي عبده ترتدي علم الإمارات احتفالًا بعيد الاتحاد الـ 52: بحبكم

وجهت الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، رسالة حب لشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ 52، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات صورة مجمعة لها وهي ترتدي العلم الإماراتي، وعلقت عليها قائلة: “كل عام ودولة الإمارات وشعبها بخير وسلام بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي.. بحبكم”.

الفنانة فيفي عبده بالحجاب - مصدر الصورة: انستجرام

ويحتفل في الثاني من ديسمبر كل عام بهذا اليوم الوطني الذي يخلد ذكرى قيام الاتحاد في عام 1971، حيث تتوقف الدوائر الحكومية والخاصة في الإمارات لمدة يومين، أي يومي 2 و 3 ديسمبر.

وتم اعتماد شعار “روح الاتحاد” كشعار رسمي للاحتفالات في اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تصميمه استنادًا إلى رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والصورة التاريخية للآباء المؤسسين عند إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971.