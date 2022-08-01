بالصور طلاب هندسة جامعة كفر الشيخ يبتكرون سيارة كهربائية جديدة بتكلفة بسيطة

كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة الكهربائية الذي كانت مشروع لتخرج طلاب الفرقة الرابعة من كلية هندسة جامعة كفر الشيخ. حيث تمثلت فكرة مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة في جامعة كفر الشيخ كلية هندسة، قسم كهرباء شعبة قوى وآلات كهربائية، عن اختراع سيارة كهربائية يتم تشغيلها بواسطة بطارية والسوبر كاباستور، وذلك ليكون مشروع التخرج من أجل حل بعض المشاكل العالمية، للحفاظ على البيئة من التلوث والوقود.

طلاب هندسة كفر الشيخ يبتكرون سيارة كهربائية جديدة

تم تنفيذ المشروع خلال عشرة أشهر بواسطة 10 طلاب من كلية هندسة وذلك من أجل الاعتماد على الطاقة الشمسية والكهربائية لصناعة السيارات والحد من الوقود بأشكالها، وذلك ليتم الحفاظ على البيئة لتبقى نظيفة، بالإضافة إلى توفير الوقود، وذلك كان حديث مصطفى مدحت أحد الطلاب المشاركين في المشروع.

فكرة السيارة الكهربائية

أوضح مصطفى مدحت أحد المشاركين في المشروع أن السيارة تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية والكهربائية الذي تخزن في بطاريات ليثيوم أيون، وهذا النوع مستخدم في صناعة السيارات علاوة على ذلك تم استخدام السوبر كاباستور، أمن أجل زيادة عمر البطارية الافتراضي وذلك لضمان الكفاءة الكلية للسيارة.

حيث إذ توقفت السيارة عن العمل يبدأ السوبر كاباستور في لحظات التشغيل أو السرعات العالية، الذي تسبب في هلاك البطارية مما تقلل كفاءتها، بالإضافة إلى أنه يتواجد بها ميزة الكبح التجديدي الذي يشحن السوبر كاباستور خلال تشغيلها، وذلك ليمكن استخدام الطاقة المخدرة في الشحن.

صور السيارة الكهربائية الجديدة

تكلفة مشروع السيارة

استغرق تنفيذ المشروع في 10 أشهر وذلك لإنهاء المشروع، منها 9 أشهر نظري لتجميع المعلومات، وشهر واحد فقط عملي، ويبلغ تكلفة المشروع 40000 جنيه، وأوضح عميد كلية الهندسة أن السيارة الكهربائية يتم تشغيلها من شبكة المرافق مما يكون مصدر للتوفير، حيث يعتبر أن السيارة الكهربائية لن تقضي على التلوث تماما وأيضا يقلل استهلاك الوقود العادي، لهذا حرص على تواجد مصدر بديل ليتم الحصول على الطاقة الكهربائية الضرورية لشحن بطارية السيارة الكهربائية.